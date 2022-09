Luis Tosar en 'Herrera en COPE': “Celda 211 me ayudó a dar un salto muy grande en mi carrera profesional”

Luis, es uno de los actores más admirados de España por películas como “Celda 211”, “El Niño”, “Cien años de perdón”, etc. Muchas personas, cuando lo ven piensan que es una persona seria, pero todo lo contrario, las apariencias engañan en muchas ocasiones, Luis dice: “A veces, las apariencias engañan mucho. En mi caso, suelen engañar porque la gente me tilda de una cosa que luego no es, imagino que será por el papel que suelo hacer”. “Mi hijo me dice que tengo cara de malo y las cejas muy grandes”. - Dice el actor a modo de broma.

De pequeño, los compañeros de clase del entorno de Luis lo catalogan como una persona traviesa y muy risueña, de los que se sentaban en la última fila: “Me sentaba en la última fila de atrás por abecedario, no porque fuera malo. Lo que pasa que revolucionaba un poco la zona”. Su amigo de la infancia, Jorge Coria, ha sorprendido en mitad de la charla de Luis con Alberto y ha intervenido diciendo: “No era el más malo, pero sí el más divertido”. “Tenía una voz muy profunda y daba gusto verle dando sentido a cada palabra que decía”. “Improvisaba y todos nos sentábamos en círculo y nos partíamos de risa”.

La carrera de Tosar está dividida en dos fases que la dividen la película de “Celda 211”. Alberto le pregunta sobre la relación de Luis con Malamadre, el protagonista de la película al que interpreta el actor: “La relación es muy buena porque me dio muchas alegrías y muchos premios”. “Nadie esperaba que esa película fuese a llegar tan lejos”. Tal es la relación que tiene con el protagonista de la película que cuenta una anécdota que le ocurrió en Barcelona mientras grababa una película: “Estaba grabando “Mientras Duermes” y bajé a hacer la compra. Cuando volví al apartamento, me paró un policía vestido de civil, me pidió la documentación y me dijo, “pero ¿tú eres malamadre?” Y yo le dije, bueno también soy Luis Tosar”. “Entonces el tipo me explico que estaban buscando a un delincuente al que habían apodado malamadre porque se parecía a mi, por lo cual casi me detienen por un tío que se parecía a mi”

Ahora Luis está de estreno con la película “En los márgenes”, coprotagonizada por Penélope Cruz. El actor hace de Rafa, un abogado que ayuda a las personas que están a punto de ser desahuciadas de sus viviendas: “La película habla de una situación que se sigue originando en nuestro país por desgracia, que se origina con la crisis de 2008”. “En esta situación, nosotros agarramos a unos personajes que se dedica a proteger a estas familias antes de que las desahucien, y Penélope Cruz es una mujer a la que le van a quitar la casa”. “Todo sucede en 24 horas”. Ante la pregunta de si se ha encontrado con muchos “Rafas” en el mundo, responde: “Yo he tenido la suerte de conocer a algunos para la documentación de este papel y es admirable, cuando uno deja de lado todo lo que tiene para dedicarse a los demás”.“Por suerte, hay gente que lo hace, son pocos, pero menos mal que hay unos pocos”