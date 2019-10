Luis Brandoni: “La cultura nunca se ha dejado llevar por las dictaduras”

Parece que Carlos Herrera llevaba tiempo esperando a Luis Brandoni en Herrera en COPE para decirle algo importante:

- “Tengo que decirle que me parece que usted es el mejor actor del mundo”.

Brandoni se sonroja levemente y le contesta:

- “¿No le parece mucho?”

- No. Desde cuando vi la película “El Verso”. Una delicia.

Y eso que Herrera le confiesa que le falta por ver esta última obra de teatro “Parque Lezama”, que está hasta el 12 de enero en el Fígaro de Madrid, y lleva ya más de 850 representaciones. Las sensaciones son buenas con esta obra “porque en el año 86 hicimos una pequeña gira con dos obras “El viejo Creado” y “Made in Argentina” y nos fue muy bien, de modo que ese temor que hay en Argentina de que el público no nos entienda no es cierto, les provoca cierta empatía”. Dice que no es por vanidad, pero habla de la sensibilidad del público, y de la capacidad por sentirse identificado por el tema del desarraigo que “en España toca también fuerte”.

En “Parque Lezama” dice que pasa lo mismo: “es una obra sumamente atractiva, tiene un poco de todo y es uno de los grandes espectáculos que he hecho en mi vida”. Y la sorpresa es que no es una obra sobre la vejez. La obra le lleva a estar 5 meses lejos de Buenos Aires, pero se siente muy honrado por la vida y las oportunidades que ha tenido a nivel artístico.

Confiesa Brandoni a Herrera, que su personaje está inspirado en Julio, un polaco al que conoció y cuya historia le impactó: se escapó de un campo de concentración un 30 de diciembre. “Mi personaje habla con ese acento polaco de esta persona”.

Además fue un fuerte militante político, y su compromiso es firme con los argentinos, aunque se resiste a hablar de política, y prefiere tenerlo en el recuerdo. “Me costó bastante caro esa etapa porque gané menos dinero que como actor”. Dice que Argentina vive un momento particular “estamos en vísperas de un cambio muy profundo, y el resultado de las elecciones de antes de ayer, ratifica ese pronóstico”. Los argentinos son fuertes porque así se les ha obligado, y dice Brandoni que “hay que ponerle el pecho a las cosas”, y que la cultura nunca se ha dejado manipular por las dictaduras”, por eso podemos hablar de 79 años de un gran actor. El gran Luis Brandoni, que se dedicó a esto, para poder comer después de la función.