Las luces de Navidad, ¿amenazadas por la crisis energética?

En España estamos muy pendientes del debate que hay en Europa sobre cómo reducir el consumo eléctrico. Una de las medidas que se está planteando es la de reducir o cancelar las luces de Navidad, después de que Rusia cerrase el grifo del gas, por lo que se prevé que tengamos que pasar por un invierno complicado. Mientras, en nuestro país, el Gobierno ha dejado la pelota en el tejado de las comunidades autónomas, y dice que adopten "medidas creativas". Aunque esta no es la primera vez que se genera este debate, el año pasado debido a la pandemia también se cuestionó la decisión de muchos ayuntamientos de mantener o, incluso aumentar, el alumbrado navideño. Ahora es una crisis energética la que genera este debate.

Sin embargo, está claro que las luces navideñas, más allá de esa alegría que dan, son un reclamo turístico y una fuente de ingresos para muchas ciudades. Por ejemplo, el 2 de agosto en Vigo, en plena ola de calor, comenzó a instalar la iluminación navideña de la ciudad, aunque aún quedasen casi cinco meses por delante. También en algunas calles de Madrid han empezado a colocarse ya las primeras bombillas. Y, si en las grandes ciudades las luces navideñas son un atractivo turístico, cuando se trata de pequeñas poblaciones, en las que tiene mucha presencia el pequeño comercio, el alumbrado navideño es decisivo para que la gente se levante del sofá y salga a la calle a comprar. Lo confirma a 'Herrera en COPE' Belén, que trabaja en una pastelería de Logroño: "Sí que noto que, en estos sitios no tan turísticos, hay que poner algo para que la gente salga a darse una vuelta. Aquí notamos un repunte de las ventas en la época navideña y gran parte es gracias a las luces", contaba. En esta línea también se sitúa Conchi, que tiene una tienda de regalos en Zamora: "Las luces dan vida a las calles, lo que hace que la gente salga".

En este aspecto, y con el miedo a que se reduzcan o cancelen las luces de Navidad, en España no estamos en riesgo de que esto ocurra, ya que el Gobierno no va a imponer un apagón navideño y se ha limitado a recomendar a los responsables autonómicos que decidan. Hasta el momento, tan solo la Comunidad Valenciana ha anunciado una reducción del 20% en el consumo. Es más, algunas ciudades como Burgos, va a aumentar en 200.000 euros el presupuesto para iluminar las calles durante la próxima Navidad.

¿Unas navidades más grises?

En 'Herrera en COPE' hemos preguntado a Fernando Cabrera, responsable de exportaciones de una de las empresas de iluminación más importantes de nuestro país, qué va a ocurrir este año y si van a ser unas navidades más grises por la crisis energética: "Realmente muy bien, no podemos quejarnos porque desde nuestra empresa, estamos viendo esto no solo como que alegra el espíritu, sino que es un dinamismo de la economía. Vamos creando riquezas y esto es una inversión para las ciudades", comentaba. Además, ha asegurado no estar nervioso a pesar de la crisis energética en la que estamos: "Afortunadamente nosotros, la palabra sostenibilidad es una palabra que empezamos a usar hace años. Y nosotros cambiamos toda nuestra decoración, todos los puntos de luz que ponemos son LED, entonces son de bajo consumo", explicaba. Ante esta situación hay que destacar que el año pasado, seis ciudades españolas se gastaron ocho millones y medio de euros se gastaron en el alumbrado navideño, convirtiéndose en las que más invierten en luces de Navidad: Madrid Barcelona, Málaga, Vigo, Sevilla y Palma de Mallorca.

¿Y qué pasa fuera de Europa?

No obstante, fuera de España la situación es distinta. Es cierto que muchos países nórdicos, más dependientes del gas ruso, la situación energética es crítica y no ha quedado más remedio que cancelar las luces de Navidad. Por este motivo, hemos repasado el mapa de los recortes navideños con nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. "Es fundamental, sobre todo en un país en el que en diciembre a las tres de la tarde se hace de noche ya, se nos acorta mucho el día. Y aquí va a depender de los ayuntamientos. Por ejemplo, el Christkindlmarkt en Marienplatz de Munich ya ha adelantado que sí, que funcionará con LED y que una cancelación sería 'inconcebible', decía el ayuntamiento. Pero en Munich hay alrededor de otros 30 mercados navideños que funcionan de forma privada y esos no está claro que vayan a abrir porque ahí será cuestión económica, va a costar mucho iluminarlos". Otro de las zonas más famosas es Núremberg: "Utilizará electricidad 100% verde como hace diez años. Y esa es la opción de muchos ayuntamientos".