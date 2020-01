Los cinco momentos de la semana de 'Herrera en COPE'

1.- Un hombre de 72 años estalla contra el Gobierno: "No hay derecho a que tratéis así a los agricultores"

La primera gran protesta del campo tras la subida del SMI ha acabado con duros enfrentamientos y algún herido entre agricultores y Policía Nacional a las puertas de la feria Agroexpo 2020, en Don Benito (Badajoz), a la que acudían el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Un oyente ha llamado al espacio de Herrera para decir que "no hay derecho a que a los agricultores los traten así. ¿Por qué? Porque estaba el ministro y le iban a decir pestes. Que se las hubieran dicho. Todo lo que le hubieran dicho es poco". Una respueta muy aplaudida en la red.

Audio

2.- Corresponsal en Londres de COPE: "Los que no querían Brexit empiezan a creer a Johnson para superar el luto"

Con el voto de este miércoles en el Parlamento Europeo aprobando el acuerdo de Retirada, se ha cerrado todo el procedimiento legislativo para asegurar un Brexit ordenado, con período de transición incluido, desde este viernes. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres de la Cadena COPE, ha dicho que "en el fondo están deseando" irse, incluso los que no querían salir de la Unión Europea porque tampoco "pueden más".

Audio

3.- Grupo Risa le pone ritmo al 'escándalo' de Ábalos con Delcy, que es capaz de levitar y de sacarlo de la cama

Como cada viernes, el 'Grupo Risa' ha visitado el estudio de Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' y repasar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco le ha puesto ritmo al 'escándalo' de Ábalos con Delcy Rodríguez, "que es capaz de levitar y de sacarlo de la cama". 'Jaime Peñafiel' ha dicho que dejará de llamar "consorte" a la Reina Letizia y que se referirá a ella como la "coronavirus" de Oviedo.

Audio

4.- El diario de 'mi Mari Jose': "Por fin mi madre se ha acordado de mi cumpleaños, y eso que soy su única hija"

Este miércoles María José Navarro ha cumplido 53 años y los ha celebrado en antena. Según ha dicho, a ella no se le ha pasado el arroz, sino que "le ha salido costra". La albaceteña ha dicho que "por fin" su madre se ha acordado, y eso que es hija única. Además, quiere que su hija se parezca a Makoke, la ex de Kiko Matamoros, pero la idea no le gusta a la periodista...

Audio

5.- La 'Playlist' de Jorge Ruiz, de Maldita Nerea

Este viernes Maldita Nerea ha visitado el estudio de Herrera, donde ha compartido su 'playlist' antes de presentar en Madrid el 14 de febrero su último trabajo,'Un Planeta Llamado Nosotros'. Rafa Martín, Tato Latorre y Serginho Moreira, junto a Jorge Ruiz, que es la cara visible y el padre de la criatura, forman Maldita Nerea, que para quien no lo sepa "es un proyecto peculiar porque hablamos de filosofía, que es un deporte de riesgo y en peligro de extinción".