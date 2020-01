Corresponsal en Londres de COPE: "Los que no querían Brexit empiezan a creer a Johnson para superar el luto"

Con el voto de este miércoles en el Parlamento Europeo aprobando el acuerdo de Retirada, se ha cerrado todo el procedimiento legislativo para asegurar un Brexit ordenado, con período de transición incluido, a partir de la medianoche del próximo viernes. Para conocer cómo se está viviendo la situación en el país, este jueves ha intervenido en 'Herrera en COPE' Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres de la Cadena COPE, que ha dicho que "en el fondo están deseando que llegue mañana" porque "está siendo la semana más larga de los últimos cuatro años". Los que no querían salir de la Unión Europea tampoco "pueden más".

La salida la "llavamos peor los extranjeros o los británicos de adopción" porque los 'remainers', los que no se quieren ir, "ya han vivido el duelo por anticipado". "El nuevo sentimiento generalizado de los que no querían Brexit" es que saldrán adelante, " somos un gran pueblo y volveremos a hacerlo", ha explicado la periodista sobre lo que piensan.

García Ovejero ha dicho que la prensa del Reino Unido "está obsesionada con el coronavirus" y lo más destacado del Brexit es una foto de Farage, que lidera el Partido del Brexit, "con la banderita británica ayer saliendo del Parlamento".

"Del Brexit nadie habla, pero también es verdad que es el divorcio que no llega, o sea, mañana le damos una patada al marido y se va a dormir al salón, pero no cambia nada, la casa no se vende, los niños no se reparten hasta el 31 de diciembre", ha ejemplificado.

En este sentido, García Ovejero ha explicado que aunque este viernes se ejecute el Brexit, no hay nada claro sobre el periodo de transición respecto del que Boris Johnson ha dicho que no se prorrogará más de once meses, pero "once meses dan para poco".

Con respecto a David Cameron, el ex primer ministro del Reino Unido que dio luz verde al referéndum sobre el Brexit, la corresponsal en Londres ha dicho que aunque "es el padre de todos estos males, también es cierto, para ser justos, que si no lo hacía Cameron alguien lo tendría que hacer porque aquí los pro Brexit estaban dando guerra".

García Ovejero también ha dicho que este viernes no está previsto una celebración especial, pero se van a lanzar diez millones de monedas de cincuenta céntimos conmemorativas y "polémicas" porque los anti Brexit piden que se retiren de la circulación.

"A las 22:00 de la noche hora Londres, Boris Johnson dará un discurso a la nación. Ahí es donde veremos al mejor orador, al gran alumno de Eaton desplegar sus encantos, lo que llaman la magia de Boris que algunos comparan con la magia de Trump, pero personalmente creo que no tiene nada que ver", ha adelantado la corresponsal de la cadena COPE. "Los que querían irse lo están deseando porque piensan que va a llover el maná, pero los que no querían irse empiezan a creerle, quizá por necesidad para superar el luto", ha finalizado.