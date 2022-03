Lorenzo Amor, sobre el acuerdo con los transportistas: “Es un gran acuerdo para el sector”

Cuando se cumplen 12 días del paro de transportistas convocado por la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera –sin contar con la Plataforma convocante del paro- han llegado esta madrugada a un principio de acuerdo en el que incluyen, entre otras medidas, una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio.









Sin embargo, a pesar de este acuerdo, Manuel Hernández, presidente de la Plataforma ha confirmado en ‘Herrera en COPE’ que la huelga de transportistas se mantiene, porque denuncia que “es más de lo mismo. Más de lo mismo. Todo esto es propaganda que no mueve nada el fondo. Siguen despreciando al transportista de a pie. No se sientan y no quieren negociar con nosotros. No hay ninguna justificación para desconvocar este paro”.

Una postura totalmente contraria a la que mantiene Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), afirmando que “es un gran acuerdo, un buen acuerdo para el sector del transporte y para los autónomos del taxi. Cualquier transportista, taxista, conductor de ambulancia o de autobús es para estar contentos”. Además, Amor garantiza que “hoy, la mayoría del sector, por no decir, prácticamente la totalidad (que ya ayer empezaba a circular), lo vamos a ver circulando”.

Eso sí, matiza Amor algunos de los puntos de este como es la bajada del impuesto de hidrocarburos o del IVA que son “impuestos neutros, lo que pagamos lo podemos deducir, con lo cual, por mucho que lo bajen, no soluciona el problema”.

Asegura que “nos hubiera gustado llegar a mucho más, en vez de 20 céntimos que hubieran sido 30”, pero destaca que al contrario de lo que pasa en el resto de países de la UE, “aquí el compromiso es mantenerlo durante cuatro meses y, que a partir del 30 de junio si siguen las tensiones de precios, se mantendrán o aplicarán nuevos descuentos”.

Otro de los puntos recogidos en el acuerdo son, como señala Amor “duplicar las ayudas a los autónomos cuando llega la edad de jubilación y entrega la tarjeta de transportista”.

Concreta Lorenzo que “el descuento directo den gasolineras está exento de declararse, no así las ayudas por vehículo”. Y aclara que “tendrán que seguir negociando los trámites burocráticos”.





DISCREPANCIAS CON LA PLATAFORMA NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL TRANSPORTE





Asegura el presidente de ATA que “todos los puntos reivindicativos de la Plataforma están en el acuerdo”.

Y desmiente que esta Plataforma, tal y como ha indicado su presidente en ‘Herrera en COPE’represente al 90% de camiones que circulan por España explicando la manera que el Ministerio certifica las organizaciones de transportistas. “Cada cierto tiempo hay elecciones ya las asociaciones de transportes presentan su autorización de transportes que el Ministerio vía correo electrónico certifica con el transportista que lo que ha mandado esa organización es real. Si la Plataforma no se sienta en la mesa, es porque la Plataforma no ha sido capaz de aglutinar las tarjetas de transporte.”.

