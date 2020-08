Lorenzo Amor: "Hay un millón de autónomos en la cuerda floja, si se les empuja un poco, se caen”

El panorama económico no es nada esperanzador por lo que los autónomos han lanzado un SOS al Gobierno ya que un segundo confinamiento podría suponer su ruina.

Más del 70% de los trabajadores por cuenta propia se plantea cerrar o reducir su plantilla en caso de que haya un nuevo confinamiento, según se desprende de la nueva edición del barómetro 'Situación Autónomos' realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

“Los autónomos están en sitiación de emergencia, esperamos medidas extraordinarias. Ahora mismo hay un millón en la cuerda floja, si se les empuja un poco, se caen”, según ha denunciado en 'Herrera en COPE', el presidente de ATA, Lorenzo Amor. “A día de hoy el 91% de los autónomos se ha activado, pero todavía tenemos un 9% que no ha iniciado ninguna actividad, cerca 280.000 que no se saben cuándo van a poder recuperar su actividad".

SECTORES MÁS AFECTADOS

El autónomo depende del consumo y si algún sector falla “afecta a todo el colectivo”, explica Amor. “El turístico, la hostelería o el comercio, son los que más dependen del consumo", y por tanto "los que más difícil lo están teniendo”.

SIN SUSPENDER LAS COTIZACIONES

Recuerda el presidente de ATA que cuando se decretó el estado de alarma y se confinó a la población en marzo “se tomaron medidas económicas”. “Ahora se acaba de decretar el cierre forzoso de determinadas actividades y no se ha tomado una sola medida". En este sentido tacha de "vergonzoso" que a día de hoy "no se hayan suspendido las cotizaciones de estos empresarios y autónomos" y de "lamentable" que no se haya puesto una prestación extraordinaria de cese de actividad por causa mayor para aquellos autónomos que no se les permite trabajar. "Compartimos que la salud es lo primero pero cualquier medida sanitaria extraordinaria tiene que venir acompañada de medidas económicas”.

PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD

Recuerda que la primera vez que se puso en marcha esta prestación “llegó al 50% de los trabajadores y fue un acierto”. No obstante, lamenta que el 1 de abril se activó una nueva ayuda que ha sido un "fracaso" y que solo ha llegado a 120.000 autónomos, (hay 280.000 autónomos que tienen actividad cero). "El gobierno nos dijo que esta ayuda era compatible con la actividad, pero luego nos hemos enterado que solo lo es con los autónomos que trabajan por cuenta propia o para aquellos que no tienen un año de cotización”.

7 DE CADA 10 AUTÓNOMOS SE PLANTEA CERRAR

Ante este panorama y la situación que se avecina, Lorenzo Amor ha pedido al gobierno que ponga en marcha un plan de emergencia nacional. “Este contexto no tiene nada que ver con el de junio, incluso el de la primera quincena julio, los rebrotes están haciendo mella en muchos sectores como el turismo o la hostelería”.

Los ERTES “ya no valen hasta diciembre, hay que prolongarlos hasta abril, alargar las presentaciones por cese de actividad, activar más líneas de crédito o impulsar moratorias fiscales”.

"La gasolina de los autónomos y empresarios se está acabando, los motores se ha gripado y o el gobierno central y autonómico reacciona o si se espera a la ayuda de Europa vamos a ver un reguero de empresas y trabajadores que se quedarán en el camino este otoño e invierno”, ha concluido.