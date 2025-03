La ley de vivienda, a debate: "Quieren convertir la propiedad privada en una propiedad tutelada"

Pedro Sánchez acudió a Sevilla para entregar 218 viviendas de alquiler asequible en Sevilla. Su visita ha generado mucho debate: ¿era necesaria? ¿Qué hacía allí?

El propio Herrera ha denunciado que, en ese acto, el presidente hacía campaña aprovechando dicha entrega de viviendas en su monólogo.

Sergio Nasarre Aznar es catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili. Hoy interviene en el Parlamento Europeo en una jornada dedicada a la okupación.

¿Hay precedente de que topar precios tenga efectos positivos en el mercado? Responde que nunca porque, en cualquier momento de la historia, cualquier tipo de bien en cualquier país "poner topes siempre ha sido muy contraproducente. Las mejores piezas suben de valor y empieza el mercado negro y las negociaciones paralelas".

Esto se vio ya en Cataluña en 2020 "y se está volviendo a ver con la ley de vivienda". Respecto a esta normativa, denuncia que desde el año 2019 lo que se ha hecho es "amparar la okupación con una solución válida habitacional; cosa que es inconcebible. Esto ha provocado un efecto llamada. Y, a partir de ahí, se buscan mecanismos alternativos para poder resolverlo a través de vías poco legales como los desokupas y, entonces, esas cifras ya no se cuentan". De manera que "no se sabe cuántas personas están okupando en España".

El papel de la vivienda pública, ¿cuál es? ¿Hay que ampliar el parque de vivienda pública? El problema es que toda la doctrina internacional dice que hay que construir vivienda cuando el Estado se encuentra en un estado de bonanza.

"el gobierno pretende realizar una destrucción progresiva de la propiedad privada"

En palabras de Nasarre, está demostrado que "en épocas de crisis esto no funciona porque no hay recursos suficientes. Hay que pensar que, desde el año 59 hasta el año 2011, España construyó 6,8 millones de viviendas públicas en propiedad. Pretender ahora hacer vivienda pública no es realista por la carga tributaria y eso no se explica".

El experto denuncia, por otra parte, que "ninguno de nosotros ya no somos propietarios de nuestras propias viviendas. Nos han expropiado 'por lo bajini' y han sacado la propiedad privada del Código Civil y el Estado ya está decidiendo qué puedes hacer y qué no puedes hacer con tu casa".

Por último, el catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, cuenta que lo que pretende el Ejecutivo es realizar "una destrucción progresiva de la propiedad privada y la quieren convertir en una propiedad tutelada".

Rocío Díaz, Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, habla también sobre la problemática de la vivienda en España en 'Herrera en COPE'. Explica que, en su autonomía, siempre trabajan en un modelo de cogobernanza. Eso es fundamental e importante. Firman acuerdos con los ayuntamientos, a los que agradece la implicación para sacar vivienda pública. Y también firman con el gobierno de España. Que tienen una responsabilidad que es el tema de la financiación. También reciben fondos europeos.

Sin embargo, lo que ocurre es que "Sánchez cree que los fondos son suyos. Y no son suyos. Las autonomías gestionamos y buscamos suelo público para construir. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Juanma Moreno. Y hemos triplicado la vivienda protegida desde que él es presidente. Y esto es necesario".

Díaz, por otra parte, y concluyendo su intervención en 'Herrera en COPE' denuncia que lo que está haciendo el Ejecutivo en Andalucía es sacar adelante proyectos "para que la señora Montero se pasee por Andalucía. No se ha hecho absolutamente nada en estos siete años del gobierno y no se ha preocupado por nada. Ahora parece que todos los ministros quieren pasearse por aquí. María Jesús Montero no puede continuar de esta forma. Es incompatible ser ministra a tiempo parcial. No podemos tener una vicepresidenta que tenga esa parte y que se dedique a tiempo parcial al gobierno y a Andalucía. Andalucía es una tierra seria".