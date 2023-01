¿La ley de Protección de Datos permite que un comercio grabe a sus clientes sin su consentimiento?

En las últimas horas, se ha conocido la sentencia de la Audiencia de Madrid que condena a Eroski por no custodiar bien las grabaciones en las que se veía a Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, robando unas cremas. Carlos Herrera entrevista a Borja Diez, experto en protección de datos, para analizar el caso y dar las claves de la protección de datos.

En primer lugar, el experto explica que "es muy importante que las empresas custodien la información y en este caso los datos de cada uno de los usuarios que acceden a su tienda". La clave es "regirse a la legalidad" y en este caso, "la ley marca que tienes que custodiar las imágenes durante 30 días y después debes eliminarlas, salvo casos concretos, cuando se haya podido detectar un accidente, un robo, etc." A ellas, "solo tiene acceso la persona afectada, que tiene que solicitar la información 30 días antes, así como jueces y tribunales".

Qué ocurre en el caso de los comercios

Diez explica que "hay casos en los que se permite la grabación por motivos de seguridad, como en un centro comercial", pero aun esos casos, "el usuario sigue teniendo la potestad de los datos. Hay un conflicto porque pueden salir varias personas". Lo importante es que "cualquier dato se va a considerar personal, hasta la propia voz. Tú tienes la potestad sobre cualquier información que sea tuya, en todas las empresas, incluso al hacerte una prueba médica, te piden que aceptes usar tus datos para realizar el trámite".

Poniendo el foco en los comercios, "siempre" pueden "grabar de puertas hacia dentro". El experto explica que "si grabo en mi local es porque hay una necesidad de seguridad, principalmente. Pero luego en caso de que te graben, es la divulgación que hacen de eso. El problema es que tú divulgues esa información sin consentimiento de la persona. Cuando son datos sensibles, tampoco puedes divulgar. Los que acceden a esas grabaciones son personas contadas".

Protección de datos en internet

Otro de los asuntos clave en protección de datos es lo que ocurre en internet. "Cuando hablamos del entorno digital, se tiene que dar el mismo consentimiento. Entras en una web a comprar y lo primero que te aparece son las cookies, para que las aceptes. En esa política, todas las empresas están obligadas a que tú, de forma activa, permitas que se utilice esa información y además debes elegir qué es lo que quieres que puedan rastrear. Además de eso, deben informar de qué manera yo puedo modificar mis datos".

Además, una de las grandes preguntas de Carlos Herrera es qué ocurre con aquellas páginas en las que no puedes entrar si no aceptas las cookies. "Hay unas cookies que son las mínimas para que la página funcione, pero no hacen uso de tus datos. Cuando tú rechazas el uso de esas cookies le estás diciendo al sistema que no puede instalarte ese archivo en tu ordenador y no puede ver tu comportamiento. Si lo rechazas, no deberían poder acceder a tu información digital", explica el experto en protección de datos.