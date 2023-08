Letrado de las Cortes Generales, en COPE: "La decisión final sobre el "préstamo" de escaños es de la Mesa"

La nueva constitución de las Cortes Generales, del Congreso y el Senado, en especial de la Cámara Baja al no tener ningún grupo mayoría absoluta y, ante el juego político de pactos, para conseguir ya sea la investidura de Alberto Núñez Feijóo ganador de las elecciones el 23J, ya sea de Pedro Sánchez, está planteando alguna que otra cuestión que requiere del asesoramiento de los letrados de las Cortes.

Manuel Fernández-Fontecha es, precisamente,letrado de las Cortes Generales y ex letrado del Tribunal Constitucional y, en Herrera en COPE, ha ayudado a comprender en qué artículos de la Carta Magna o del Reglamento del Congreso se han basado sus señorías para adoptar determinadas decisiones como la utilización en los plenos de las distintas lenguas cooficiales del Estado -primera medida que anunciaba la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, si se puede producir una amnistía para que Carlos Puigdemont regrese a España o en base a qué se pueden prestar escaños unos grupos a otros.

¿Se pueden prestar escaños unos grupos a otros?

Ha comenzado la formación de los grupos parlamentarios y se está dando la circunstancia de que hay grupos como el caso del PSOE y Sumar, de la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz, que han prestado diputados a Esquerra Republicana y a Junts de Puigdemont para que puedan tener grupo propio, de otra forma pasaría a formar parte del Grupo Mixto lo que conlleva tener menos dinero, no tener puesto en las comisiones y menos tiempo a la hora de exponer sus ideas en los plenos y debates parlamentarios.

Para prestar estos escaños, ¿se puede estar forzando el reglamento de la Cámara Baja? "La regulación del reglamento es recurrentemente conflictiva, es decir, es una regulación con una regla general que es 15 y luego hay una regla especial, que está pensada para los partidos que se presentan en menos circunscripciones, que es 5 y unas cuotas de haber obtenido el 15 % en la circunscripción correspondiente. También es verda que en el artículo 23.2 del reglamento se dice que no pueden constituir grupo parlamentario separado diputaos que pertenezcan al mismo partido, lo cual tampoco aclara las cosas, más bien parece que es un criterio contrario al que se está sosteniendo", explica Manuel Fernández-Fontecha.

"Al final estamos pendientes de una práctica, un precedente, una costumbre que no se encuentra citada en el reglamento del Congreso de los Diputados y la figura del grupo parlamentario, la regula el reglamento por una decisión constitucional y en la Constitución no hay tal regulación y es el propio reglamento el que lo contiene", aclara el letrado de las Cortes Generales.

La decisión en manos de la Mesa del Congreso

Por lo tanto, el "préstamo" o la "cesión" del PSOE y Sumar a ERC y Junts para que puedan formar grupo parlamentario propio y su aceptación se basaría en el precedente, "pero la aplicación del precedente requiere, por un lado, una repetición de la práctica y por otro lado, una convicción que los juristas llamamos convicción que vincula la norma. Pero el precedente se aplica, se reitera, si la situación es la misma, esto es muy importante", recalca el letrado de las Cortes.

Es decir, "el precedente no es un precedente general en el que toda práctica quepa por ser precedente. El precedente, para ser aplicado, tiene que tener esa convicción de vigencia y una unidad con el caso invocado. Tiene que haber una identidad de supuestos. Puede ser más fácil en los supuestos de proximidad ideológica, que en los supuestos de no proximidad ideológica, que es la diferencial en este caso. Pero hay que insistir mucho en que el precedente no es una palabra que abra el camino a una absoluta decisión política sin límites, esto es un error. En todo caso será una decisión discrecional, pero las decisiones discrecionales dentro del precedente tienen que atenerse a los hechos, a la identidad de hechos y al principio de igualdad".

Al final, la decisión definitiva "la toma la Mesa del Congreso de los Diputados que está compuesta por 9 personas y la toma a la vista de la documentación presentada y de la identidad del precedente -que no abre un camino claro y llano-, y es la propia Mesa la que analiza la documentación presentada, los artículos del reglamento del Congreso y decide, si acepta o no, con esos criterios, y motivadamente la propuesta de los mal llamados préstamos, porque no hay tal préstamo", insiste Manuel Fernández-Fontecha.

El uso de las lenguas cooficiales va a ser un problema

Sobre el uso de las lenguas cooficiales en todas las sesiones y plenos del Congreso de los Diputados, el letrado de las Cortes Generales tiene claro que este uso "va a alterar elementos de organización. Lo que está claro es que supone una alteración de procedimientos e incluso de los medios, dependerá de cómo se instrumente. Pero, en todo caso, altera mucho los elementos materiales y personales".

¿Qué va por delante, el derecho a expresarse en una lengua cooficial o el derecho a comprender lo que se está diciendo en la Cámara? "Hay un problema previo, está vigente el artículo 3 de la Constitución que establece con toda claridad que el castellano, el español, es la lengua oficial del Estado; Estado es un concepto muy amplio que se interpretado por el TC como todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autonómas aunque puedan tener su lengua propia. El primer problema, antes de la posible indefensión, es hasta que punto es compatible esa aplicación con el artículo 3. Otro problema es la comprensión y el debate parlamentario es un debate reactivo entre dos personas para entenderse", subraya el letrado Martínez-Fontecha.

La amnistía a Puigdemont es "complicada"

Sobre la posible amnistía para Puigdemont, una ventaja legislativa que el PSOE no quiere llamar amnistía y con la que pretende conseguir un acuerdo con Junts para que Pedro Sánchez repita al frente del Gobierno, " la figura de la amnistía no es nada clara, igual que el indulto se sitúa certeramente en el derecho de gracia del Gobierno y del Rey, el de la amnistía es mucho más abierto, tiene más formas y más complejas. Es una cuestión muy complicada porque la figura técnica de la amnistía es muy complicada", concluye el letrado en Cortes.