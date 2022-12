Leguina responde en COPE a su expulsión del PSOE: "No me voy a quedar callado, si hay que ir a un juez se va"

Horas después de conocer que el PSOE expulsaba de la militancia a Joaquín Leguina por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2021, el también colaborador de Herrera en COPE dejaba claroen el programa que no se quedará de brazos cruzados y que hablará con sus abogados. “No me voy a quedar callado ni quieto, si hay que ir a un juez se va”.

En mayo de 2021, la Ejecutiva Federal del PSOE abrió expediente de expulsión contra el expresidente de la Comunidad de Madrid y al ex secretario general del partido en el País Vasco Nicolás Redondo Terreros por su apoyo en la campaña de las elecciones madrileñas a Isabel Díaz Ayuso. La decisión de abrir expediente se tomó después de que en abril, la candidata del PP y presidenta madrileña, en un acto dentro de su agenda institucional, visitara la Fundación Alma Tecnológica, y se fotografiara junto a ellos, que ocupan distintos cargos de responsabilidad en esta institución.

Joaquín Leguina ha explicado que la Fundación Alma Tecnológica “invitó a todos los candidatos" y que la "única que acudió fue Ayuso”.

En este sentido Leguinareconoce que no le han acusado de apoyar a la actual presidenta madrileña porque de hecho, "no estaba en el pliego de cargos que llegó”. “Nunca me acusaron de eso”, insiste el socialista, quien achaca la decisión a que quizás la noticia “saliera en radio y televisión”.

El asunto, añade “ha estado aparcado hasta ahora cuando he debido decir algo que no le ha gustado a Sánchez y me ha llegado al suspensión de militancia”.

UN "SOCIALDEMÓCRATA"

En este contexto, Joaquín Leguina se considera “un socialdemócrata clásico” una posición de la que “no se ha movido” al igual que tampoco lo han hecho,según ha reseñado “Alfonso Guerra o Felipe González”.

Por último ha recordado que en el Comité Federal del PSOE "jamás se aplaudia al jefe y se le criticaba todos los días”. “He estado en el Comité hasta con Rodríguez Zapatero, ahí ya se empezó a aplaudir, si saliamos a criticar se hacía un silencio de media hora, era tremendo ya, es el predecesor de lo que ocurrió después”.

¿Qué ocurrió con el expediente de Redondo Terreros?



El caso de Redondo Terreros fue archivado en septiembre de 2021 por entender el partido que este no había solicitado el voto para el PP. En aquel momento, el exdirigente socialista vasco consideró que la decisión de su partido, de archivar el expediente, "apuntala un amplio margen de discrepancia en el seno del PSOE".

Del mismo modo que Leguina, Redondo Terreros valoraba la apertura del expediente horas más tarde. En caso, lo hacía en 'Herrera en COPE'.Tachaba el procedimiento abierto contra ellos de "contradictorio" y, respecto a los hechos, el exsecretario general del partido en el País Vasco explicaba que no pidió "voto para nadie porque no era el momento".

En este punto, se mostraba crítico con el Gobierno de coalición: "He vuelto a decir lo que pienso, que un gobierno PSOE-Podemos es malo para el PSOE y malo para España", pero añadía que, al ser afiliado, "lo que no voy a romper es el núcleo moral que supone mi relación con el partido socialista, ni pediré un voto para nadie que no sea de mi partido, aunque esté en contra de la estrategia electoral", que en el caso de Madrid tachaba de "desastre".