La lección de Antonio Naranjo a Monedero tras su escrache en Cádiz: "Lo que no puede ser, Monedero, es..."

Los escraches vuelven a estar de moda en España. Este fin de semana hemos tenido dos ejemplos. El primero fue el que sufrió la ministra de Trabajo Yolanda Díaz el pasado viernes en Toledo. Un grupo de taurinos recibieron a la ministra con pitidos e insultos a las puertas del ayuntamiento. La pitada se enmarca en las protestas que están realizando estos días los trabajadores del mundo del toro, que se consideran discriminados por parte del Ministerio de Trabajo al no estar incluidos en las ayudas especiales que, debido a la crisis del coronavirus, contempla el decreto ley del 5 de mayo para los artistas en espectáculos públicos. La Policía Nacional tuvo que intervenir para frenar al grupo de taurinos y dejar vía libre para que Yolanda Díaz pudiera abandonar el lugar sin mayores consecuencias. "La violencia nunca es el camino", reaccionó la ministra en redes sociales.

Vídeo

Este fin de semana también, el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, tuvo que abandonar un bar de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda después de ser increpado al grito de “sinvergüenza” y de “jarabe democrático”. Ha sido el propio Monedero el que ha compartido las imágenes a través de las redes sociales, junto a un mensaje, dirigido directamente al partido de Santiago Abascal. “En Sanlucar de Barrameda, unos energúmenos que decían ser de Vox, pretendieron volver a decir quién es y quién no es español. Sin éxito”, escribía el fundador de Podemos en su perfil de Twitter.

Quien siembra odio recoge tempestades !

Es lo mínimo que se merece Monedero y toda su calaña Podemita, " jarabe democrático " decían, pues dos tazas.... pic.twitter.com/eec0wJIscq — Dalinstein���� (@JJRuiz791) July 25, 2020

"SI ESTAMOS EN CONTRA DE LOS ESCRACHES, ESTAMOS SIEMPRE EN CONTRA"

En la hora de la tertulia en "Herrera en COPE", los colaboradores del programa han opinado sobre ambos incidentes. Antonio Naranjo lo tiene claro: "No hay ni razón ni razones, pienses lo que pienses, para justificar algún tipo de escraches. Fue una vergüenza lo que le pasó a la ministra y está fatal lo que le pasó a Monedero. Lo que no puede ser es que tu reflexión no sea 'nosotros iniciamos esto y entre todos tenemos que terminarlo'. No puede ser que hace 15 días le dieran una pedrada a una diputada de Vox y toda esta gente se callara. No puede ser que tú llames pelea de bar a un linchamiento de dos guardias civiles en Alsasua y que luego porque te den cuatro voces en un bar de Sanlúcar digas que el fascismo y la ultraderecha intenta arrasar en España. Si defendemos una postura, la defendemos siempre. Y tiene más mérito cuando el receptor de la ofensa no comulga con tus ideas".

Sergio Barbosa, que dirige el programa en sustitución de Carlos Herrera durante el verano, subraya que "no hay escrache bueno y escrache malo". "Mal por los que acosaron este fin de semana y mal por los que iniciaron la tradición de traer el escrache a España para acosar a quien les convenía acosar", ha señalado.

Pilar García de la Granja recuerda que antes de Podemos en España no conocíamos la palabra "escrache". "Ellos trajeron el concepto y acción. A Monedero cuando me lo encuentro en las tertulías le digo que tienen que rebajar la tensión. Hay que acabarlo de raíz", ha concluido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La sorprendente respuesta de Monedero a Iñaki López tras defenderle por el escrache en Sanlúcar