Las disculpas de Carlos Herrera a una oyente por lo que le pasa mientras escucha el programa: "Vaya usted..."

2.720.000de oyentes, que se dice pronto. Esos son los que tiene Carlos Herrera cada vez que se pone al frente del micrófono en Herrera en COPE, según los datos de la última oleada del EGM del pasado diciembre. Y es que con la elocuencia, el saber estar y la gracia que tiene el comunicador, es imposible que no sean cada vez más los que se conecten, de la forma que puedan, a escuchar al director del programa.

Y no solo lo escuchan a él, porque muchas veces se escuchan a sí mismos en esa tertulia tan especial que tiene Carlos Herrera con otros colaboradores de su prorama en la que dan voz a sus oyentes que, muchas veces, cuentan anécdotas de lo más disparatadas. Eso sí, siempre, con mucho sentido del humor.

Es lo que contó esta oyente, Coral, a la que Jon Uriarte quiso dar voz, porque contaba que ella, cada vez que escucha Herrera en COPE, tiene un problema muy peculiar. Y es que le pilla la hora en la que tiene que salir de casa y por eso, se maquilla mientras escucha al líder. Claro, que cada vez que se pone a echarse colorete, o a pintarse los labios, o ponerse la máscara de pestañas, lo termina haciendo mal al estallar de la risa con todo lo que cuenta Carlos Herrera.

"Quiero pediros un favor, chicos. Y es que quiero que pidamos perdón a una fósfora, Coral, porque la mujer, a estas horas, suele maquillarse, y entonces, le entra tal ataque de risa que siempre le sale mal la raya del ojo" le explicaba Jon Uriarte al equipo de Herrera en COPE. "Me paró el otro día en la calle y me dijo que no había forma de maquillarse con nosotros. Entonces, Herrera, en nombre de todos, si quieres..." le alentaba Uriarte al líder.

Por supuesto, él ha querido pedir disculpas por eso.

Las disculpas de Carlos Herrera a su oyente

Ya sabemos que Carlos Herrera es siempre muy delicado y dedicado, sobre todo, con sus fósforos. Por eso, no quería dejar pasar la oportunidad de pedir disculpas a Coral por ese problema que le ocurre cada vez que escucha el programa. Y es que, eso de que no te salga bien la raya del ojo, no es cualquier cosa menor.

"Bueno, Coral, lo lamentamos mucho...Vaya usted maquillándose en el boletín" le decía con mucho sentido del humor Carlos Herrera a su oyente. Enseguida, se escuchaban las risas de todo su equipo, que también quería sumarse a las disculpas del líder.





"Una vez maquillada, ya nos escucha" le decía Goyo Gónzalez a Coral. Tenemos que decir que, de momento, no hemos recibido respuesta de Coral a las disculpas de Carlos Herrera, pero, sabiendo lo que sabemos, seguro que ha vuelto a partirse de risa con ellas y no ha podido finalizar en condiciones su maquillaje.

Tendrá que seguir los consejos del líder y empezar a maquillarse con el boletín, y ya, después, ponerse a escuchar Herrera en COPE.