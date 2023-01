Carlos Herrera confiesa la "única" mentira que dijo y le pillaron: "A media plana en el periódico"

¿Quién no ha contado alguna vez una mentira piadosa? Seguro que alguna vez has puesto alguna excusa a un amigo para rechazar un plan que te daba pereza o has dicho que no podías a algún conocido porque el plan no te llamaba demasiado la atención. Este viernes, en 'Herrera en COPE', los oyentes han confesado aquellas ocasiones en las que han contado una mentira y les han acabado pillando.

Antes de dar paso a los mensajes, Carlos Herrera ha contado la única vez en la que dijo una mentira y cómo, finalmente, la verdad terminó saliendo a la luz. "Vamos a hablar de la mentira que te pillaron, la típica mentira que tú cuando conoces a una muchacha o muchacho sueltas y te pillaron", introducía la sección el comunicador.

La mentira de Carlos Herrera para no quedar con una chica

"Yo soy negado para la mentira, es imposible que mienta. Solamente he mentido una vez y me pillaron", así comienza Herrera su relato. Todo ocurrió cuando "le hablaba una muchacha", Herrera le dijo que "no podía salir" porque tenía que "estudiar". "Tengo un parcial mañana que es horroroso", le dijo el comunicador. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, y que se "fue por ahí a tomar vasos".

La mentira apenas duró unas horas, ya que al día siguiente, una fotografía le delató. Fue en el periódico local. Allí, el bar en el que había estado Carlos Herrera decidió poner un anuncio. "Aparece una fotografía a media plana diciendo "ven a tomar una copa en local de moda de la ciudad", y la foto soy yo en el local con una copa en la mano y una rubia despampanante al lado", narraba el director y presentador de 'Herrera en COPE'.

Al ser descubierto intentó justificarse con la chica. "No, pero bueno a ver, entiéndeme, estaba muy apurado, no podía más", pero ella no se creyó la excusa. "Pero no coló", se escucha de uno de los colaboradores presentes en el estudio. "No, no coló, qué le vamos a hacer", confirmaba Carlos Herrera.

Las mentiras de los fósforos

Nico es uno de los oyentes que ha confesado a Herrera una divertida anécdota. Nico recuerda que su hermano "se afeitó una ceja y para que mis padres no le pillaran decidió pintársela con un Eding". Sin embargo, no tardaron en pillarle, y es que un día, al ir a la playa y meterse en el agua "se le borra la pintura", así que cuando volvieron donde estaban sus padres, su madre le pregunto que qué había hecho.

Otro de los fósforos que ha contado su historia ha sido Diego y guarda una estrecha relación con Carlos Herrera. En su caso, también fue una fotografía en un periódico la que delató su mentira, que tuvo lugar durante su jornada laboral. Descubre aquí la historia completa.