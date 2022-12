El Langui, en 'Herrera en COPE': “Gracias al rap volví a sentirme útil”

Juan Manuel Montilla Camarón, más conocido como “El Langui” ha sido un ejemplo de superación y aprendizaje para la sociedad. Ha participado en la pequeña y la gran pantalla y es toda una estrella en el rap. Hoy, Alberto Herrera ha querido dar un repaso a la vida del rapero, que nos ha desvelado cuál es el motivo de su apodo: “Me lo puso el chepas, estábamos jugando una pachanga y al tirar a puerta me caí o algo así y me dijo te voy a llamar languido, y al final, pues me he quedado con Langui”. Juan Manuel era una persona con un sueño claro, ser carrilero en el Santiago Bernabéu: “Yo estaba súper convencido que iba de que iba a debutar en el Bernabéu, pasaba por allí todos los días”. “Mi madre no me dejaba llevar el balón, pero yo me las ingeniaba con cualquier cosa para pisarlo y hasta donde llegase”.

El fútbol hizo que "El Langui" se sintiese una persona autosuficiente, el mismo lo cuenta: “Un día me dijo mi madre “¿Quieres ser futbolista?”, pues tienes que buscarte las mañas para vestirte solo, para hacer todo”. El corazón del actor, pasó de ser blanco merengue a rojiblanco, el Atlético de Madrid le ayudo en su peor momento: “Me hice del atlético porque puse tan de por medio el fútbol, lo utilicé tanto para superarme, que con 13 años, cuando tus amigos empiezan a jugar al fútbol de verdad, te das cuenta de que no vas a ser futbolista ni iban a contar contigo para nada”. “Hasta que al final, me hice del atleti y me cambió la actitud”.

En los años 90, el rap no era la música más escuchada en España, era un género casi desconocido, al contrario que en América. Pero un día, el joven Juanma le dice a su madre, “Mamá, quiero ser rapero”, explica el por qué: “Empiezan a llegarme maquetas, descubro el rap, los chavales bailaban en la calle, ...”. “Y a mi todo esto me desbordó, entonces vi con un boli y un papel podía decir cosas, entonces me di cuenta que me volvía a sentir util”.

Alberto le pregunta que qué le diría a "El Langui" de hace unos años, a lo que responde: “Que no baje la guardia, que mida las palabras, que siga luchando y peleando y que siga haciendo cosas pero siempre con el pensamiento de que hay una generación que viene detrás y que si puedes influirles para bien, pues eso es lo más importante”.

Hoy se estrena su disco, "Espasticidad" por eso, estará a partir de las 19:00h en la Calle Noviciado Local 7, en el "Marilians Records" firmando discos y hablando con la gente que quiera pasarse por allí.