El Kanka, sobre su particular forma de arrancar sus conciertos: "Las canciones hay que abandonarlas"

Su nombre es Juan Gómez Canca, es posible que hayas escuchado varias de sus canciones y que enseguida te hayas arrancado a bailar, y, sobre todo, que lo conozcas por El Kanka. Lleva muchos años encima de los escenarios deleitando al público con sus particulares composiciones porque, otra cosa no, pero son exquisitas.

Es tanto que su trabajo como cantautor se verá recompensado en diferentes escenarios de España, donde, en las plazas más grandes como Madrid o Barcelona, ya ha agotado las entradas. Una gira que será más particular que las que ha realizado anteriormente, porque el repertorio lo elegirá el público.

"Cuando entren al reciento tienen que decir en unos tarjetones la que quieren que cante, tiene que ser mía y publicada porque algunas no están en plataformas ni en discos, no me las voy a aprender. Salgo al escenario con una urna, iré sacando unas 17 de lo que el público haya decidido. La mayoría pedirá las 20 o 30 conocidas, pero si me piden una cara B tengo que saberla" explicaba el artista en Herrera en COPE.

Recuperar sus composiciones más puras

Para El Kanka, volver al escenario y cantar canciones que hace tiempo que no toca, es toda una experiencia, y no solo porque tenga que aprendérselas de nuevo, sino porque vuelve a una esencia de su pasado que hace tiempo que no recupera.

"Las canciones hay que abandonarlas, considero que no sé si ahora sería capaz de componerla, pero no me meto en el jardín de querer cambiarla, soy un vehículo por el que esas canciones antiguas tienen que transitar. Hay infinitas potencias que compondré como compongo ahora, en general me gustan y me parece divertido lo que se me ocurrió" expresaba.

Por eso mismo, esto de recuperar esas canciones que alguna vez compuso en momentos delicados. "Nos gusta hacer esto de vez en cuando, recuperar las canciones en el estado puro, yo me lo paso súper bien, es más sencillo y menos gente que coordinar" expresaba.