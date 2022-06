Julia Pascual, en 'Herrera en COPE': “Las relaciones con un narcisista son siempre problemáticas”

Hay personas con las que es duro lidiar. Gente que tiene demasiado ego y con quien podemos tener algún conflicto por su falta de empatía hacia otras personas. Para evitar caer en sus redes la psicóloga sanitaria Julia Pascual ha escrito el libro 'Los narcisistas y tú', una guía donde podrás aprender a relacionarse con ese tipo de personas en todos los ámbitos de nuestras vidas.

Un libro que ha presentado esta mañana junto a María José Navarro y que ha definido como “una innovación, porque por primera vez en vez de que se explique, la idea es detectar estas personas y huid rápido. Y no. Es que cada vez están en más partes. No podemos estar huyendo, y entonces os he hecho la definición operativa, como un vídeo promocional para que se identifique y planifiquéis rápido pero, sobre todo, para que los entendáis y los comprendáis porque el narcisista tiene debilidades. Las relaciones con un narcisista son siempre problemáticas”, ha explicado la experta.

Debilidades que, según Pascual, “si podéis ver y no los rechazáis podéis utilizarlos como palanca de gestión y saber lidiar con ellos, y sobre todo, revertir los ataques que inevitablemente tanto un narcisista funcional o patológico tarde o temprano van a hacer”.

Según la experta, la definición de narcisista es fundamental, porque mucha gente los confunde: “Es una definición que es innovadora porque es, como le llamo yo, operativa, porque cuando te la explique vas a entender que el narcisismo es una construcción a raíz del sufrimiento humano que tendrá una persona como solución a ese sufrimiento que en vez de solventarse se crea el problema del narcisismo”.

Una condición que, según la psicóloga sanitaria, comienza en la infancia y la preadolescencia cuando “el niño o la niña sufre por humillaciones, rechazos, desaprobaciones constantes y decide dejar de conectar con esas emociones y sensaciones negativas. ¿Cómo? Construyendo un personaje victorioso y exitoso que necesitará siempre la aprobación y reconocimiento de los demás para planificar ese personaje”. Y con quienes aprenderemos a tratar en 'Los narcisistas y tú', el nuevo libro de Julia Pascual.