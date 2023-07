Juan Tranche, autor de 'Gladiadoras': "Las mujeres sintieron la llamada a luchar en la arena"

Juan Tranche, lleva media vida estudiando la antigüedad clásica así como los distintos modos de vida que han existido a lo largo de la historia. Alberto Herrera ha querido reflexionar en ‘Herrera en COPE’ sobre la pulsión humana por entretenerse viendo a dos personas luchando en un escenario. La velada del año organizada por el popular ‘streamer’ Ibai Llanos demostró precisamente que el gusto por este tipo de espectáculos sigue estando a la orden del día, congregando a nada más y nada menos que 15 millones de personas pendientes del aguante físico de dosluchadores en el centro de un estadio durante ocho horas. Actualmente, somos conscientes de cómo la lucha libre o el boxeo son deportes con una acogida espectacular entre el público, pero esto no es algo nuevo, estar pendientes de un ‘show’ de estas características durante horas es algo que se remonta al siglo VI a.C., estos deportes podrían considerarse incluso herederos,pues tienen precisamente su origen en los gladiadores.

Este escritor lo sabe bien pues de eso trata su último libro llamado ‘Gladiadoras’, una novela histórica "muy documentada" sobre las luchadoras de la Antigua Roma. Los gladiadores encarnaban en sí mismos la doble moral romana, eran adorados y a la vez considerados personas infames, dentro del anfiteatro eran ídolos y fuera no estaban considerados ni personas. “Salir de la infamia de ser gladiador era bastante complicado. Salir del estigma era complicado. Siempre te iban a señalar con el dedo” explicaba el autor como curiosidad sobre este desprecio a los gladiadores, que a menudo eran esclavos, prisioneros de guerra y delincuentes, antes de adquirir la fama como luchadores. En el caso de las mujeres la situación no era mejor, para Valeria y Helena, gladiadoras protagonistas de esta obra, la lucha encarnecida no era en absoluto menos cruda que el enfrentamiento que podían tener dos hombres.

La existencia de mujeres gladiadoras está documentada históricamente. La prueba de ello sería que los autores coetáneos a su época las mencionan en sus crónicas como mujeres de clase baja, nunca como 'feminae' o lo que es lo mismo, mujeres respetables o damas. Si las peleas de gladiadores eran vistas como algo exótico entre la sociedad romana, el hecho de que se introdujeran mujeres era algo que le daba un sabor diferente. Un sabor que impregna precisamente esta novela, cuanto menos recomendable y que tras esta entrevista a 'Herrera en COPE' no nos ha podido dejar más intrigados.