Juan Ramón Rallo: “El libro que he escrito es una crítica al pensamiento económico de Marx, no a Marx”

Juan Ramón Rallo ha escrito un libro dividido en dos tomos que trata el la política económica que pensaba Karl Marx. El primer tomo, trata de una introducción al marxismo mientras que el segundo es donde realiza dicha crítica. Juan Ramón dice: “Somos hijos de la burguesía, productos de la misma. Marx analiza el capitalismo que crece y ejerce a través de la revolución industrial”. “Una vez analizamos todo eso, vemos que lo de Marx son predicciones que no se han cumplido, como por ejemplo, para él cada época venía dada de una revolución y del final del capitalismo, algo que no ha pasado nunca”.

Ante la opinión de los seguidores del filósofo alemán, el autor asegura que: “Marx no tenía una visión negativa del capitalismo, pero pensaba que el socialismo lo haría mejor para el ciudadano”. “La única fuente de conflicto es el conflicto económico, hoy vivimos en sociedades donde buena parte del conflicto es material, o por como me tratas o por como piensas”. Juan Ramón sabe que con este libro recibirá alguna que otra crítica, por eso dice que: “Si un marxista quiere rechazar el libro, tiene que analizar todas las críticas que he hecho sobre Marx” “En el libro hay más de 50 críticas al pensamiento económico del filósofo”.