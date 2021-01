Juan Guaidó en COPE: "Es evidente que el expresidente Zapatero trabaja con la dictadura de Maduro"

El pasado lunes 25 de enero, los ministros de Exteriores de la Unión Europea, en un comunicado calificaban a Juan Guaidó como "interlocutor privilegiado" con la Unión Europea lo que ha sido interpretado por los analistas políticos internacionales como una degradación al principal líder opositor a Nicolás Maduro y considerado como "presidente encargado", como presidente, de hecho, de Venezuela.

Ante el desconcierto que se puede tener fuera de Venezuela sobre el papel del opositor, Carlos Herrera comenzaba su entrevista a Juan Guaidó preguntándole, precisamente, ¿qué es en la actualidad?, ¿cómo se le puede tratar, cuál es su figura respecto al régimen de Maduro?

"El 5 de enero, el Parlamento Nacional, me ratificó en mi cargo" ha respondido Guaidó a Carlos lo que viene a confirmar que sigue siendo el líder de la oposición, presidente in pectore, presidente encargadode Venezeula e interlocutor totalmente válido.

Son las seis de la mañana en Caracas, cuando se produce este encuentro radiofónico, con ciertas dificultades de sonido por el acoso que el Gobierno de Maduro somete a los opositores ya sea por tierra, mar o aire, "en la calle, frente a mi casa siempre hay 3 o 4 vehículos de la policía del régimen. Hostigan hasta a mi hija de tres años, Fabiola, cuando va al colegio, y la policía política o el cuerpo especial creado por Maduro que es un cuerpo de exterminio nos siguen hasta el colegio. Ese es el hostigamenteo que tenemos, eso el día a día. 24 personas de mi equipo o están detenidos o en el exilio. Nos persiguen hasta la muerte, como si hacemos una asamblea en algún local, al día siguiente lo cierran y encarcelan a los dueños de ese local".

Ante tal acoso, Juan Guaidó sabe que en cualquier momento puede ser detenido, "el riesgo de ser detenido es constante, uno de mis tíos estuvo detenido, el peligro de cárcel es un riesgo constante, así lo relatan mil detenidos que están o han sido torturados, algunos hasta la muerte con tratos crueles y degradantes, pero eso no nos ha detenido. Salvando las diferencias ocurre como en Rusia y lo que hemos visto con el opositor Navalni".

"He tenido que llevar en mis hombros demasiados ataúdes de opositores, pero eso no nos va a detener. Opositores que han sido asesinados, pero no nos va a detener" y aunque cree que en el momento de la entrevista Nicolás Maduro no la está escuchando lo hará, "Maduro no se levanta temprano son las seis de la mañana, pero seguro que sabrá de esta entrevista".

Entrevista que sería imposible realizar por cualquier medio de comunicación venezolano, "no hay ni una radio que me pueda entrevistar hacemos un gran esfuerzo para llevar el mensaje. Los venezolanos que han tenido que salir están deseando volver a nuestro país y cada vez que alguien levanta la voz por Venezuela es una gota de apoyo, tenemos propuestas alternativas y vamos a recuperar la democracia en Venezuela".

"Zapatero trabaja con la dictadura de Maduro"

Juan Guaidó se ha mostrado muy crítico con el papel que está jugando como mediador el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "es evidente que el expresidente Zapatero es un mediador de la dictadura, trabaja con la dictadura. Hace unos años trabajaba con ambos, ahora no, ahora estuvo con lo que ocurrió el 6 de diciembre".

El 6 de diciembre en Venezuela se celebraron elecciones legislativas que ganó el chavismo, lo que ha vuelto a dar la presidencia del Parlamento a la dictadura de Maduro.

Pese a todo, el lider opositor venezolano siente que tiene el apoyo tanto de la Unión Europea, -el Parlamento Europeo aprobó el pasado 21 de enero que seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por Juan Guaidó-, como de la nueva administración de los Estados Unidos con Joe Biden a la cabeza, "de Biden espero todo su apoyo a la oposición venezolana".

Una oposición que de cara al exterior parece hacer aguas, ¿por qué no hay un levantamiento en la calle? ha preguntado Herrera a Guaidó.

"Ha habido cientos de manifestaciones en los últimos 12 años, pero hay un miedo adicional a ser asesinados por una policía nacional que armó la dictadura porque son un grupo de exterminio que han asesinado a 18.000 personas en los barrios. Pero no tenga duda de que vamos a ver de nuevo a la gente en la calle, protestando por el agua, la gasolina, estamos viviendo una situación lamentable en los hospitales, los pacientes de diálosis en las calles en las camillas... Hemos visto multitud de protestas y las vamos a volver a ver en las próximas semanas" asegura el presidente encargado de Venezuela.

La gestión de la covid por Maduro: el 7x7 y el "hazmerreír de las gotitas"

Según los datos oficiales del Gobierno de Venezuela en este país de los 125.000 casos de contagios que se han detectado, han muerto 1.148 personas, cifras que son falsas según la oposición. En "Herrera en COPE", Juan Guaidó ha asegurado que la gestión de la pandemia está siendo muy deficiente ya que se une a la situación de precariedad y pobreza del país "con 9 millones de venezolanos que padecen hambre y nos comparamos a Sudán del Sur cuando Venezuela ha sido un país rico". En los hospitales se viven auténticos dramas "porque no hay ni agua".

Guaidó confia en que las vacunas puedan llegar a Venezuela gracias al plan COVAX, plan de vacunación para los países más pobres, pero denuncia que "la dictadura bloquea el proceso. Habla de que compró la vacuna rusa y dice que la oposición es la culpable de que no llegue. La realidad es que hay gente que tiene que ser atendida en los carros, y por miedo a al covid los venezolanos no van a los hospitales".

El plan de Maduro para frenar la enfermedad es el 7x7, ha señalado el líder opositor, un plan que consiste en "siete días para andar por la calle y siete sin salir" a lo que se une las gotitas que se ponen debajo de la lengua, "lamento la burla que ha creado esto pero es comprendible, es lo que representa Maduro, el hazmerreír de todo el mundo".

Juan Guaidó, pese a todo sigue confiando en la Justicia, y espera que Nicolás Maduro sea juzgado por delitos de lesa humanidad, "es lo que espero. Esperamos justicia por las víctimas que han sido objeto de torturas, perseguidos, que estemos conversando hoy significa la resistencia. Maduro está también señalado por narcotráfico y hay una recompensa de 15 millones de dólares en EE.UU. Maduro cuenta con el 90% del rechazo de los venezolanos. Hoy un dólar al mes es el sueldo mínimo de los venezolanos, esto explica el rechazo absoluto de los venezolanos. Lo más importante es poder mantenernos firmes" y en esa dirección trabaja en mantener unida a la oposición.