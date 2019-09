Juan Carlos Girauta, en COPE: "España suma, pero la corrupción resta”

Juan Carlos Girauta, diputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso, ha sido estrevistado este lunes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que Sánchez e Iglesias “están de acuerdo en lo esencial”, que es “subir los impuestos o ceder ante el nacionalismo”, pero lo que bloquea la situación “es la discrepancia sobre el reparto de poder”.

Con la voluntad de “liderar la oposición”, el dirigente ha rechazado la oferta de concurrir a una posibles elecciones bajo la marca España Suma, una coalición electoral con el PP similar a la que llevaron a las urnas en Navarra con UPN también. “Cs se puede poner de acuerdo después de las elecciones -con el PP-. España suma, pero la corrupción resta”, ha sentenciado parafraseando a Albert Rivera.

“Nosotros siempre hemos sumado cuando se ha tratado de hacer frente al nacionalismo”, ha explicado. A su juicio, “los experimentos de este tipo han salido mal muchas veces. Los españoles tienen que poder votar en las urnas un proyecto que sea limpio, liberal y de centro”.

Girauta ha dicho que es a Sánchez “a quien le gusta muchísimo” la idea de España Suma porque está “deseoso de que haya dos Españas y porque le puede atribuir los problemas de las mochilas de corrupción a toda la oposición”.

Además, el dirigente ha argumentado que la coalición electoral “no cuenta ni siquiera con el apoyo de todos en el PP. A Feijóo le parece muy mala idea”.

Pese a ello, el diputado ha dicho que el PP es “el socio preferente” de Cs ya que es “incompatible con el PSOE”. “Nuestro papel no consiste en moderar a Sánchez, sino en vigilarlo”, ha argumentado.

Girauta también se ha pronunciado sobre las voces críticas con la posición del partido tras el rechazo frontal a Sánchez, como la de Toni Roldán o la de Francisco de la Torre, entre otros, que han dejado la formación. “Los críticos son muy golosos para los que quieren inducir a Cs a tomar decisiones que no son las suyas”, ha dicho.

En este sentido, ha señalado que en la formación todos pueden “discrepar”, el problema es que ahora “parece que algunos quieren investir a Sánchez, pero es que esos mismos votaron que no en la Ejecutiva del partido. Cs no ha cambiado su programa. Son ellos quienes tienen que explicarse”, ha dicho.

En lo que respecta a la Diana, el dirigente ha dicho que de las manifestaciones nacionalistas no espera "más que un crecimiento de la extravagancia y del sectarismo cuando ya parece imposible ir más allá”.

Además, ha dicho que no le sorprende la actitud de Torra, que amaga con no acudir a declarar ante el TSJC convencido de que van a inhabilitarlo por no atender las órdenes de retirar símbolos partidistas de edificios públicos en periodo electoral. “Si fuera por Torra estarían nombrando los jueces a dedo y dictando las sentencias”, ha concluido.