José Solá: “Con la circunnavegación se inició la globalización”

Hay que estar muy loco o ser un apasionado de la navegación para querer emular el viaje que hicieron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano hace 500 años, por todo el mundo. Fueron 3 años surcando mares y océanos. Entre la locura y la pasión, aunque en un porcentaje muy superior lo segundo, se mueve José Solá, presidente de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles.

Se echarán al mar el verano de 2019. Lo harán en un velero con 20 metros de eslora, y aunque ahora puedan coger atajos, no lo harán. Sus familias, las de José y de los 60 tripulantes que rotarán durante el camino, les echarán de menos 3 años.

Y es que el legado de la globalización es español. “Si España no lo hubiese hecho, lo hubiesen hecho otros. Pero lo hicimos nosotros”, dice orgulloso Solá. Es un viaje que partió de Sevilla, porque a Magallanes le había rechazado previamente el rey portugués, y asegura que “no era buen capitán, ocultaba la derrota”.

José Solá invita a Carlos Herrera a esta aventura.

"Si paráis por Marruecos me apunto" – dice el comunicador.

"Pues te podemos parar allí..." - contesta el futuro capitán.

Goyo González interrumpe para hacer otra pregunta. ¿A qué político en activo no subiría nunca en ese barco? Él sabe que en esta aventura, hay un ex ministro de Felipe González... se acerca una tormenta, pero Solá sabe navegar: “Si tiene habilidades naúticas y de las otras (sociales) no... en este proyecto evitamos todo el tema político”.

Primera tormenta perfecta evitada. El viaje pinta bien.