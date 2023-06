José María García llama en directo a Carlos Herrera para explicar qué hay en su caja fuerte: "Lo necesito"

Este lunes, el periodista José María García ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para realizar un repaso por su trayectoria profesional, aprovechando la serie documental que protagoniza llamada 'Súpergarcía'.

Carlos Herrera ha indicado que se trató de una apasionante conversación y hubo algo que García tenía interés en puntualizar. Algo que comentó sobre el Real Madrid y Lorenzo Sanz. Tienes sus palabras exactas en el audio que tienes disponible a continuación.

Este lunes, el histórico periodista manifestó su cariño a Lorenzo Sanz, el que fuera presidente del Real Madrid entre los años 1995 y 2000, y que falleció hace tres años por la covid-19 en plena pandemia. "No merecía esa muerte. Era bueno, noble y, sobre todo, Lorenzo era la generosidad personificada para aquel que lo necesitaba", decía.

"Estos chicos y este presidente no tienen absolutamente nada que ver en lo que sucedió"

Volviendo a las palabras que ha querido matizar José María García, el periodista ha indicado este miércoles a Carlos Herrera que quiere pedirle a Mariluz, viuda de Lorenzo Sanz, todas las disculpas habidas y por haber. "Estos chicos y este presidente no tienen absolutamente nada que ver en todo lo que sucedió", asegura.

García quería estar tranquilo con su conciencia. Por eso le ha dado las gracias al comunicador por darle la oportunidad de matizar las palabras que trasladó el pasado lunes. Tienes el audio con la entrevista completa aquí.

Por último, José María García ha aprovechado para agradecer a todas las personas que siguen la serie documental que protagoniza, que está siendo todo un éxito.

José María García, emocionado al volver a COPE: Hay que reiterar la libertad de la que gocé aquí

Entre otras cuestiones, José María García también se pronunció en su entrevista con Herrera sobre su marcha de COPE. Visiblemente emocionado, ha asegurado que "he cometido un grandísimo error que fue cuando, el día que decidí marcharme de esta casa. Yo creí que este país necesitaba un equipo de información y comunicación grande. Fíjate. Mi vida no ha sido nada fácil. Ha sido complicada en todos los frentes. Cuando yo decido marcharme es porque veo que no hay ninguna posibilidad".

Durante la entrevista, también se conoció la muerte del ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, en el hospital San Raffaele de Milán. El periodista deportivo ha recordado una anécdota con Berlusconi y Mendoza.

"Fui amigo de Berlusconi. Viví muy de cerca con él, incluso hemos tenido reuniones. Yo estuve en una reunión con Berlusconi y Mendoza. Querían acabar con la UEFA. Les dije a los dos que no podían hacer nada y que iban a acabar con ellos si persistían. Y no acabó con ellos. Eran muy grandes. Berlusconi era muy grande y Mendoza era hábil. No listo, pero sí hábil", declaraba.

Tienes el vídeo de la charla aquí. ¡No te lo pierdas!