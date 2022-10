José Luis Vila Moriente en 'Herrera en COPE': “La gente no diferencia la cirugía plástica de la estética”

Hablar de medicina estética ya no es un tema tabú. Según los datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora (SECPRE), cada año se realizan en España 400.000 intervenciones de este tipo. Para hablar sobre los procedimientos, es fundamental diferenciar la cirugía plástica de la medicina estética: “La cirugía plástica es la gran cirugía, es la madre de todos, significa dar forma. Se divide en la parte reparadora, como problemas producidas por cáncer, accidentes, mordiscos, … y luego por otra parte está la estética que, aunque se usa de manera similar, lo usan más bien para sus fines propios como rejuvenecerse, arreglarse la nariz, etc”. “Todo lo que es cirugía se refiere a quirófanos. Algo que no se hace en un quirófano no es una operación, sino un tratamiento médico”. “Cirugía estética; quirófano, bisturí y todos de verde. Medicina estética; batas y agujas”. - Dice José Luis.

Muchos profesionales achacan que la normalización de la cirugía y medicina estética va de la mano de los jóvenes, Vila Morientes dice: “Eso se llama información, los chavales cada vez están más informados de un montón de cosas”. “Son cosas que generan interés, generan impacto”. “Antes pagaban por una revista y ahora lo tienen gratis, entonces nacen sabiendo que pueden cambiarse”. Ante los datos del SECPRE, el experto dice: “Estamos en un país llamado España, la gente tiene más sentido común y no hay que hacer caso a los datos que provengan de Miami, de Estados Unidos”. “Los jóvenes buscan información, pero no llegan a operarse”.

El líder, Carlos Herrera, también ha participado en la entrevista junto a Alberto Herrera, y le ha preguntado su modo de actuar ante una persona que está dispuesta a cambiarse entera. José Luis responde: “La respuesta rápida es: eso no te lo puedo hacer”. “La consulta es mía y yo me puedo negar a operar”. “No tenemos un negocio de pantalones para vender a todos, no tenemos una tienda y ahí entra nuestro saber, hay que saber identificar a esa persona que el problema es mínimo pero tenga un trauma”. “Pero si no lo tengo claro, no puedo operarlo”. “Siempre hay que aplicar sentido común y si ves que esa persona tiene inseguridad o inmadurez, no se lo hagas. Aunque te pague”.