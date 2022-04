Jorge Bustos revela el mensaje que recibió ayer de "un socialista con cargo"

El café de redacción de 'Herrera en COPE' da para mucho y normalmente sus integrantes tienen información de lo más interesante. Este ha sido el caso de Jorge Bustos en la mañana de este viernes, que ha revelado el mensaje que recibió este jueves, precisamente de un socialista, sobre todo lo ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados, que ha terminado con Bildu y el independentismo catalán accediendo a la Comisión de Secretos que se abrirá en la cámara.

¿Se está pensando Sánchez no presentarse a las elecciones?

Carlos Herrera planteaba la pregunta. Sánchez saca cada votación en el Congreso por mayorías mínimas que penden de un hilo y que le cuestan terribles negociaciones a la Moncloa. Jorge Bustos, sobre la posibilidad de que el presidente no sea el candidato socialista en las generales de 2023, ha recordad: "El otro día leí una columna de alguien que sugería que no. Si las encuestas son muy malas, con tal de no manchar el currículum que él cree que tiene (se cree doctor en Economía, también) y se iría buscando una salida europea, un carguito europeo", una posibilidad que Bustos, ha aclarado, le parece "una fantasía".





"Se tiene que presentar, pero es evidente que el año que le queda se le va a hacer muy largo", ha argumentado el periodista y colaborador de 'Herrera en COPE'. El mismo Herrera ha comentado al respecto: "A él no sé, pero a los demás sí que se nos va a hacer largo", tras lo que Bustos ha recordado que la palabra del presidente es firme: "Él ha prometido acabar la legislatura".

Lo cierto es que "Cada votación es agónica", y parece que Sánchez haya perdido la fuerza parlamentaria que le aupó a la Moncloa en el año de la moción de censura: "Un presidente cuando pierde sus apoyos normales, habituales, pues disuelve las cámaras y convoca elecciones", ha explicado un Bustos atónito por la posición de Pedro Sánchez.

Un mensaje para Bustos y un recuerdo para Rubalcaba

En el fragor de la discusión sobre si Sánchez tiene o no más crédito para aguantar el año de envites políticos que le queda, Jorge Bustos ha querido compartir con la mesa y con los oyentes, el mensaje que recibió, precisamente este jueves, tras todo lo ocurrido en el Congreso y, precisamente de un miembro del Partido Socialista:





"Yo ayer recibí un mensaje de un socialista, que tiene un cargo, y me dijo: «Cómo me acuerdo de Alfredo»", ha desvelado Bustos, para explicar que el Alfredo al que hacía referencia el mensaje recibido en su teléfono no fue otro que "Alfredo Pérez Rubalcaba, el que puso el nombre de mayoría 'Frankenstein'", ha explicado Jorge Bustos en 'Herrera en COPE', evidenciando así las distintas corrientes de pensamiento que viven en el seno del socialismo en España.

