Jorge Bustos: "Quien deshoja a Margarita no son los separatistas, pareciera que Sánchez ha dado la orden"

Jorge Bustos ha analizado la imagen que se vio este miércoles de la ministra de Defensa en ele Congreso de los Diputados. El periodista y colaborador de 'Herrera en COPE' ha querido destacar cómo Margarita Robles se encontraba "ayer, defendiendo al Estado en el Congreso en absoluta soledad", algo que ha motivado en Bustos la siguiente reflexión:

"Margarita Robles era la viva imagen de la soledad y el juego de palabras se hace solo. Se puede llamar la 'Operación Deshojando a Margarita'", que, más allá del juego de palabras supone el problema de que "quien deshoja a Margarita no son ya los separatistas, no es ni siquiera Podemos, que es parte del gobierno. Es que pareciera que Sánchez ha dado la orden de dejar sola a su ministra de Defensa porque no le viene bien su postura, que consideran demasiado cercana a la de la derecha, como dicen los socios separatistas", ha argumentado Bustos.

Margarita Robles y su futuro dentro del gobierno

"Porque ahora defender al estado es de derechas", ha ironizado Bustos. Pedro Sánchez, tal y como apunta Jorge Bustos, "considera que le hace daño porque molesta a sus socios separatistas", algo que estaría dificultando su posición en un gobierno que debe mantener unos equilibrios que desde Podemos se empeñan en desestabilizar.

Jorge Bustos considera que "Robles, que es la única que está defendiendo la dignidad y las instituciones en el caso del espionaje, y la que está diciendo que todo se hizo con arreglo a la ley, en vez de tener el apoyo de su jefe, del presidente del gobierno, está exhibiendo una soledad verdaderamente increíble", una situación que se vio a las claras en la sesión parlamentaria de este miércoles.

"Está sola, la han dejado completamente sola", algo que hace preguntarse irremediablemente por su futuro dentro del Consejo de Ministros. Jorge Bustos duda en este último punto, ya que apunta: "No sé si va a llegar tan lejos Sánchez como para cesar a su ministra de Defensa en plena guerra de Ucrania, solo porque se lo pide un partido promotor de un golpe de Estado", una situación que no quita que "durante todo el día de ayer fue un rumor insistente y si Esquerra se pone farruca y dice, ni un solo decreto más lo convalidamos mientras esté Margarita Robles, a ver lo que hace Sánchez", se preguntaba Jorga Bustos en su análisis de una jornada de lo más convulsa en el Congreso de los Diputados.

