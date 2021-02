Jorge Bustos apunta a lo que podría tramar Podemos: "Les veo sospechosamente silenciosos"

El pasado lunes supimos que el Partido Popular y el PSOE podrían estar cerca de un posible acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, dejando a un lado a Podemos. Sobre este asunto se ha pronunciado el colaborador de 'Herrera en COPE', Jorge Bustos, quien ha pedido que "cedan todos".

"Que no ceda solo el PP porque cuando uno se sienta con Sánchez a negociar un acuerdo, ya sabemos lo que pasa. Sánchez sale riéndose de uno", ha indicado. "Uno se cree que le ha arrancado algo a Sánchez y al final sale sin ropa y atado a un barril. Yo espero que el PP consiga que ninguno de los vocales que le gustarían a Podemos van a entrar y tener acceso al CGPJ, porque no se va a producir esa cesión a posteriori del PSOE a Podemos".

La preocupación de Bustos sobre Iglesias

No obstante, el colaborador de 'Herrera en COPE' ha transmitido su preocupación por la situación de Pablo Iglesias. "Me escama mucho su silencio", ha transmitido este martes. "Si estuviera en vísperas de un acuerdo con el PP y el PSOE, estaría muy enfadado porque me han dejado de lado pero yo no veo las voces de Podemos".

Por el contrario, Bustos ve que en el partido de Iglesias están "sospechosamente silenciosos".

"Espero que el derecho de veto que dice el PP que tiene, si le cuela en la lista de vocales finales a quien no cree en la democracia del 78 o que tiene ideas peregrinas sobre el derecho de autodeterminación, que no acceda al órgano de Gobierno de los jueces", ha concluido el colaborador de COPE.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial

El pasado lunes en 'Herrera en COPE', el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, aseguró que el PSOE había aceptado la condición de los de Pablo Casado para apartar a Podemos de la negociación para la renovación del CGPJ lo que acerca el pacto entre ambos. El dirigente del PP afirmó en COPE que Podemos "está al margen de cualquier negociación" y "no va a estar" ni va a "tener personas" en el órgano de Gobierno de los jueces.

El pacto entre PP y PSOE para renovar el CGPJ dependería del cumplimiento de las otras dos condiciones del PP: avanzar en la despolitización de la justicia, impidiendo que haya "políticos que den el salto de la política al órgano del gobierno de los jueces" y reforzar la independencia.

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, decidió no incluir en el orden del día del pleno del jueves varios nombramientos judiciales pendientes de aprobación, a la espera de que fructifiquen las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Lesmes optó por posponer esos nombramientos, entre ellos tres plazas de magistrados en el Tribunal Supremo, en coherencia con la decisión que ya tomó en dos ocasiones el año pasado de suspenderlos ante la cercanía de un pacto entre las principales fuerzas políticas, aunque en aquellas ocasiones finalmente no fructificó ningún acuerdo. Pero además decidió no llevar los nombramientos al pleno al comprobar que en estos momentos no hay una mayoría incontestable de vocales a favor de realizarlos.