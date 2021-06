Jordi Canal, en COPE: “El nacionalismo es desleal con el Estado, el Estado es su enemigo”

El historiador Jordi Canal presenta en ‘Herrera en COPE’ su último libro ’25 de julio de 1992: la vuelta al mundo de España’ en el que hace un recorrido de los Juegos Olímpicos de Barcelona, los esfuerzos en ese momento de España para dar visibilidad al país, el pujolismo…

Comenta Jordi que en estos momentos que vivimos con el Gobierno y los nacionalistas catalanes “tengo la sensación de que estamos regresando a la etapa de Rodríguez Zapatero, en donde, vamos digamos ‘vamos a hacer lo que digáis’ que es lo que le decía Zapatero a Maragall, y volvemos a esa etapa con el simbolismo de recoger firmas por parte del PP” considerando que “uno tiene la sensación de que no acabamos de aprender de lo que ha ocurrido y de que somos incapaces de entender que en 2017 se paró el golpe, eso es cierto, pero que el nacionalismo, el independentismo, el procesismo catalán –como queramos llamarlo- sigue trabajando en un horizonte quizás no para mañana pero sí a medio plazo para dar no sabemos si otro golpe”.

En este aspecto, recalca el historiador que “ellos no han cambiado, han aprendido de los errores del pasado que no van a volver a cometer -por lo que parece- pero siguen, estamos en otra etapa, del procés fueron derrotados en 2017 pero siguen en la batalla” y añade que “y Carmen Calvo y los demás parece que es que se lo creen, eso no es entender nada de lo que ha ocurrido en España desde la Transición hasta aquí, que los nacionalismos han sido desde el principio y cada vez más agudamente desleales con el Estado, el Estado es su enemigo”.

Para Jordi el tema de los indultos es “una mala opción de cara a la imagen de España, otra vez cuestionar el mundo judicial cuando este ha sido cuestionado por todos los altavoces del nacionalismo y de quienes han apoyo el proceso independentista. Si ahora vamos a unos indultos y además en contra del Supremo habrá que volver a contar a Europa qué se hizo en el 2017, 2018 y 2019, es un poco tirarse piedras en el propio tejado”.

Señala Canal que el “supremacismo es algo que está desde los orígenes en el nacionalismo catalán y vasco, ese desprecio hacia el resto de España. La Cataluña nacionalista desde principios del siglo XX es una Cataluña que mira al resto de España o a algunas regiones del resto de España por encima del hombro y eso a veces es muy explícito”.

Critica Jordi el ‘establishment' catalán porque “ha sido bastante permisivo y en algunos momentos claramente cobarde frente al procés, ha ido esperando, esperando lo que de ahí pueda salir. Ha sido muy prudente y en algunos momentos cobarde, con algunas excepciones hasta que las cosas han ido demasiado lejos. Metería al propio Estado que fue muy permisivo en la etapa Rajoy, a los intelectuales que tampoco estuvieron al nivel y metería a Europa también. Ha habido un poco de excesiva prudencia y tolerancia hacia lo que ocurrió”.

Habla el historiador de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 centrándose en la figura de Jordi Pujol al que considera el artífice del procés porque “Pujol mató esa Cataluña abierta, cosmopolita, que asumía el bilingüismo sin ningún problema, esa Cataluña potente que se vio durante los Juegos y que él no quería y después dio paso al procés”. Recuerda que “en la etapa de los años 80 cuando le dan la Generalitat a Pujo hubo una etapa de nacionalización catalana muy fuerte utilizando la recién creada TV3, el control de los medios, utilizando la escuela, se aprovechó toda la creación funcionarial y todas las clientelas que eso generó en la Generalitat”