Jon Uriarte desvela qué le dijo Donald Trump: "Te ha hecho más caso que a Sánchez"

Esta mañana, en Herrera en COPE, Alberto Herrera le ha preguntado a Jon Uriarte si se había colado alguna vez en una boda, a lo que Uriarte ha respondido: "A una boda no, pero he visto cómo se han colado en la de un amigo". Siguiendo con el tema de colarse en sitios, ha destapado un secreto. Resulta que una vez, estando en Nueva York, se metió de incógnito en una fiesta del 'Canal Fashion'. "Habían cerrado Times Square y nosotros entramos como si fuéramos los más chulos del lugar", explica Jon riéndose junto con sus compañeros.

Y hasta lograron mantener una conversación con el que fue Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. "Hablamos durante el rato que me hizo caso porque se pensó que yo era australiano (por mi acento, no os lo perdáis)", aseguraba Uriarte a María José Navarro, Toni Martínez, Antonio Naranjo y Alberto Herrera. Ha explicado que no le prestaron mucha atención, ya que los dos hombres americanos estaban centrados en las modelos que había por la fiesta. A lo que Alberto se ha mofado diciendo: "Pues ya te ha hecho más caso del que le hizo a Pedro Sánchez en su momento".

"Me colé en un estreno con una tarjeta de la Seguridad Social"

Otro detalle que ha confesado Jon, es el hecho de que acudió a esa fiesta con Trump vestido de Indiana Jones, por eso cree que Donald Trump pudo haberle confundido con un australiano. No obstante, Jon ha sorprendido a los oyentes declarando que esta no ha sido la única vez que se ha colado en algún sitio. Al parecer también lo hizo en el estreno de la película "El mundo no es suficiente", de Pierce Brosnan, en Londres.

Y es que, lo más gracioso es que entró con una tarjeta de la Seguridad Social del País Vasco, argumentando a los de seguridad que se trataba de un "pasaporte especial". Alberto, mientras se carcajeaba, le ha dicho que "no sé si eso habla muy bien de ti o del cuerpo especial de seguridad que estuviese vigilando en aquel momento".

