Joaquín Moeckel, en COPE: “Sinceramente no veo que José Antonio Griñán vaya a la cárcel"

Una vez que el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Sevilla de 6 años de cárcel para José Antonio Griñán por malversación y por prevaricación y la inhabilitación para Manuel Chaves por prevaricación por el caso de los ERE, son muchas las preguntas que nos hacemos cuando conocemos que la intención del abogado del que fuera presidente de la Junta de Andalucía es presentar un recurso de amparo ante el Constitucional e incluso solicitar el indulto.

Y de ello en ‘Herrera en COPE’ hablamos con el abogado sevillano Joaquín Moeckel, que destapó el caso Mercasevilla, origen de los ERE. Moeckel, al igual que muchos, cree que “seguramente Girñán no ingrese en prisión”. Y explica que “para la defensa hay una cosa importante, cuando existe no solo un voto particular sino dos en esa sala del Supremo de cinco magistrados han votado dos, pone de manifiesto que la sentencia, aunque sea sólida en su contenido, se duda por dos personas. Esto da pie no solo a iniciar los trámites del indulto”.

Según revela el abogado, las dos magistradas que emitieron su voto particular “no dudan de lo prevaricación, dudan de que se cometiera el delito de malversación” lo que sería clave para que Griñán pudiera evitar la cárcel.

Por otro lado, apunta Moekel que “no dudo que Chaves y Griñán se hayan llevado nada para lo personal” aunque matiza y subraya “pero otra cosa es la política y me pregunto: si usted siendo consejero de Economía de la Junta de Andalucía se le han pasado por las narices 680 millones de euros y no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿qué clase de consejero de Economía es usted?, ¿en manos de quién han estado las finanzas de Andalucía?

MERCASEVILLA, EL ORIGEN DE LOS ERE





Habla Moeckel del caso Mercasevilla, que fue el origen de esta trama de corrupción de los ERE recordando lo que ocurrió. “A finales de2010 unos empresarios de Sevilla piensan en montar una Escuela de Hostelería y comunican esta intención a los directivos de Mercasevilla quienes les dicen que ellos tiene allí terrenos para hacer allí la escuela por lo que se ponen a trabajar en el proyecto y lo evalúan en un total de un millón de euros”.

“Pasa el tiempo y los empresarios reciben la llamada de los directivos de Mercasevilla y les dicen que la Junta de Andalucía ha conseguido la subvención del 100% del proyecto” algo que extraña a los empresarios dice Moeckel anunciando que aquí viene lo gordo “les dicen, los de Mercasevilla, ellos tienen que dar el 40% de esa subvención, es decir 400.00 euros”.

Y a partir de aquí, pues lo que ya sabemos, “estos empresarios decidieron poner esto en conocimiento de la gente y cuando se pone en conocimiento dela Justicia esta situación, la cosa varía enormemente. Porque de esa investigación de la primera mordida por la subvención empiezan a salir los famosos primeros intrusos”, explica Moeckel.

E incide el abogado “ahí es cuando se pone de manifiesto lo que se ha enjuiciado ¿hicieron los dirigentes de la Junta de Andalucía al más alto nivel político una doble administración paralela para evitar controles financieros en intervención?, ¿sí o no?”