Joan López: “En Cataluña no someterte al sistema se convierte en un coste de vida para mucha gente”

La próxima semana se conocerán, más detalladamente, los puntos y la lista de personas que dan apoyo (de los que ya se conocen que forman parte Valentí Puig o Ferran Toutain) del manifiesto que aboga por la unión del constitucionalismo en Cataluña.

Un manifiesto, que como explica el portavoz Joan López “propone tres cosas: la constatación es que en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña de principios de este año, el constitucionalismo retrocedió desde 40 diputados hasta 20, lo cual es dramático. La segunda constatación es que hay centenares de ayuntamientos en Cataluña donde sencillamente España no existe porque esos partidos no tienen ningún tipo de representación institucional. y otra constatación es que actualmente en el Congreso de los Diputados, la mayoría Frankstein tiene 40 diputados de ventaja sobre la oposición y de esos 40 diputados, 36 son el agujero que hay en Cataluña entre el Frankestein y los partidos constitucionalistas, de los que hay tres provincias catalanas que son Tarragona, Lérida y Gerona donde el constitucionalismo no tiene representación y, por lo tanto, hay 250.000 votos que se van a la basura”.

De ahí que la conclusión a la que llegan es que “la deslealtad de las instituciones catalanas con España tiene un coste para la vida de la gente en forma de pobreza, de huida de empresas, etc”, como indica Joan.

En este último aspecto, destaca el portavoz que “en Cataluña no someterte al sistema se convierte en un coste de vida para mucha gente”.

López deja claro que el PSC “para nada es un partido constitucionalista, ni mucho menos. A día de hoy es el agrario de la República Democrática Alemana del Independentismo” y, señala que “uno de los puntos del manifiesto que se va a hacer público la próxima semana, lo que pone encima de la mesa, es que nunca más los votos de los catalanes no independentistas tienen que servir para que haya un Gobierno en Madrid que dependa del independentismo”.

Expone Joan que “en Tarragona, Lérida y Gerona ni Vox, ni Ciudadanos ni PP tienen representación parlamentaria” y confía que esos tres partidos lleguen a una unión para que haya un cambio político en España.