Jesús Vidal: "De niño cerraba los ojos y me imaginaba en un escenario con mucha gente viéndome"

Este leonés de 44 años conseguía emocionar a toda España al recoger el Goya al Mejor Actor Revelación en la Fiesta del Cine español el pasado mes de febrero

Vídeo

Nadie ignora ya quién es Jesús Vidal al que el éxito le ha llegado por méritos propios. Este viernes, en 'Herrera en COPE' ha compartido con los oyentes la música que más le gusta y ha dejado evidencia de que, además de buen actor, es un buen escuchante de radio y melómano. "La música ha tenido un papel fundamental en mi vida, vital porque al ser una persona ciega, aunque no total, me ha abierto a sentimientos, a emociones, me ha permitido conocer a gente, es muy importante".

Esta es su lista de canciones favoritas:

Leave a light on de Belinda Carlisle porque "es muy importante en los años 80 el rock hecho por mujeres y la canción me recuerda a todas las mujeres de mi vida que espero nunca dejen de tener una luz encendida para mí".

"Genesis es mi grupo favorito porque musicalmente son exquisitos, están en una época con los Queen que tuvieron más suerte. Soy fan de su guitarrista y tienen una calidad, arreglos y una fusión con el Pop estratosférica, por ello elijo Hold on to my heart".

De las etapas del grupo de rock británico, a Jesús le gustan todas, porque cada una tiene su importancia, pero "cuando la lidera Phil Collins conserva mucha atmósfera, pero es más popular".

Además de este 'Invisible Touch' de Genesis, Jesús ha elegido a Collins ya en su etapa individual, "como batería me gusta mucho y tengo que reconocer que Phil Collins es uno de los mejores baladistas, con baladas a veces muy desgarradas, muy tristes, con mucha melancolía y nostalgia y por eso he elegido Take a look at me now"

También le gusta Queen y David Bowie al que califica como "rey del glam". Pero Jesús Vidal ha hecho un alto en su día a día para venir a la radio, un medio que le apasiona, "soy un buen oyente de radio, más bien noctámbulo, pero los programas de mañana también los escucho cuando madrugo" confiesa.

Tiene muchos proyectos sobre la mesa y está trabajando muy duro. En septiembre interpretará 'Alguien voló sobre el nido del cuco' y va a participar en dos películas, “no puedo hablar mucho, son proyectos muy bonitos y espero que gusten. Lo mejor que podemos hacer en el tiempo libre es lo que nos gusta, mi pasión es actuar, disfruto mucho con mi trabajo y es lo mejor que puedo hacer”.

Y lo hace ahora en el Teatro Valle Inclán de Madrid, con "monólogos cómicos, es una muestra de un taller que se ha venido desarrollando en el taller 'Una mirada diferente' y os animo a que vayáis porque es maravilloso". Porque Jesús ha logrado lo que siempre deseó, "de niño cerraba los ojos y me imaginaba en un escenario con mucha gente viéndome y luego eso toma cuerpo mediante una trayectoria amateur y hace 6 años decido que esa ilusión se convierta en una profesión y aquí estamos un sueño convertido en realidad".