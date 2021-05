Jesús Vázquez, en COPE: "Me siento parte del nacimiento de 'Top Star'"

Mediaset se ha unido a la productora Fremantle para dar vida a un nuevo proyecto: Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?, un nuevo concurso presentado por Jesús Vázquez en el que cantantes profesionales, anónimos o conocidos, deben recibir el apoyo de al menos uno de los tres miembros del jurado en unas pujas que se celebran tras cada actuación. También tienen que recibir el apoyo mayoritario del público, que decide qué concursante es el ganador de la noche de entre tres finalistas.

Según ha dicho Jesús Vázquez este jueves en 'Herrera en COPE', han conseguido "darle la vuelta" al mundo de los "talents" con este novedoso formato. Y es que, "cuando parece que está todo inventado", introducen el dinero.

El presentador ha explicado que la idea de este nuevo programa viene de una frase de Risto Mejide, que en una ocasión le dijo a un concursante de otro programa que tenían que pagarle por su actuación. "A alguien se le encendió una bombilla" en ese momento.

Así se fue creando este formato en el que Vázque también ha participado. "Desde el principio contaron conmigo. Les he podido dar mi punto de vista: esto se entiende, esto no... Me siento parte del nacimiento de este nuevo formato", ha dicho el presentador.

Y es que, se trata de un "programa muy dinámico" y cercano al público joven, pues tiene entre su jurado a la conocida Dana Paola, la cantante, actriz, modelo y compositora mexicana que tiene 31 millones de seguidires en redes.

El cantante que se alce como vencedor o vencedora de cada entrega ganará un premio en metálico por el importe que hayan ofrecido por él y la opción de participar en una gran gala final para seleccionar al primer 'Top Star' de España.

Experiencia e intuición para percibir si un artista reúne esos matices que le hacen especial y le brindan la habilidad de emocionar al público; y confianza y determinación para apostar fuerte por el talento, son las principales habilidades que los tres mecenas tendrán que demostrar en cada entrega del concurso para pujar con éxito por el mejor cantante.