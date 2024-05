Javier Sierra desvela por qué los extraterrestres no se comunican con nosotros: "Es peligroso"

¿Por qué no tenemos noticias de ellos? ¿Por qué no podemos comunicarnos con ellos? O más bien, con la tecnología que tenemos entre manos, ¿por qué no somos capaces de recibir señales suyas? Para poder explicar el motivo, entran en juego todo tipo de consideraciones e hipótesis que este martes ha explicado en 'Herrera en COPE' el escritor Javier Sierra, quien ha hablado de la ecuación de Drake.

Se ha demostrado que dentro de la Vía Láctea, dentro de nuestra galaxia, hay gran cantidad de planetas con una estructura similar a la Tierra y que hay vida. "A nuestro alrededor podríamos tener en torno a 40 civilizaciones avanzadas como para enviar señales a la Tierra y pudiéramos captarlas, pero con el descubrimiento evidente de que alrededor de cada estrella hay alrededor un planeta o un sistema planetario, las posibilidades de vida se han multiplicado y se habla de miles de civilizaciones".

Pero entonces, ¿por qué no somos capaces de establecer ese contacto?

Javier Sierra desvela por qué los extraterrestres no se comunican con nosotros

El escritor ha explicado que entran en juego una serie de hipótesis que vienen del campo de la ciencia ficción, pero que ya la ciencia está considerando. La primera hipótesis viene de la mano del autor chino Liu Cixin, que habla "de la hipótesis del bosque oscuro para explicar el silencio".

"Tenemos que pensar que cada civilización es como un cazador agazapado en el bosque tratando de atrapar una presa. Saben que cualquier ruido, crujido de las hojas, pierdes a la presa y puedes convertirte incluso en el cazado", ha asegurado. Lo que este autor sostiene es que ese cazador "lo que haría ante un ruido, dispararía antes de preguntar y eso podría justificar la paradoja. No tenemos mensajes porque son cazadores que no quieren hacer ruido para que no les disparemos".

También se plantea la hipótesis del zoo, que es una metáfora similar a lo que ocurre en un zoológico. "A través del cristal estamos viendo qué hacen esos animales y no tenemos la necesidad de enviar una señal a los monos y saludar, sabemos que incluso es peligroso saludarles".

Existe incluso una tercera hipótesis que barajan otros científicos, entre los que destaca también el astrofísico Stephen Hawking, quien aseguraba que no es que no recibamos señales, sino que tampoco deberíamos emitirlas. "Cuando lo hacemos, ese cazador va a saber dónde estamos y podría venir. Esto ha desencadenado un debate emocionante", ha concluido.