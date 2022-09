Javier Santaolalla en 'Herrera en COPE': “En la física, ni la persona más inteligente sabe todo”

Físico, ingeniero, doctor en física de partículas y uno de los mejores divulgadores científicos de España. Javier nació en Burgos pero con nueve años se fue a vivir Canarias, él mismo dice que con 22 años volvió a nacer. Siempre ha sido un niño muy inteligente y muy sociable. A los 18 años se dispuso a estudiar Telecomunicaciones en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, lienciado en física por la Universidad Complutense de Madrid, tiene también un máster en Física Fundamental y un doctorado en física. Ha trabajado para la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en Suiza. El libro de Stephen Hawking “Brevísima historia del tiempo” le cambió la vida y, exactamente la frase del autor del libro “El universo no tiene solo una historia, si no cualquier historia posible”, Javier dice sobre esta frase: “Es muy bonita, es una frase que te abre todas las posibilidades, que te hace ser dueño de tu propio destino”. “Te empodera como dueño de tu futuro”.

Santaolalla reconoce que no le gustaba la física en el Instituto porque pensaba que ya se sabía todo: “Para mí era un área muerta”. “El camino del aprendizaje es ciertamente duro, muchas veces puedo dar la sensación de que muchas cosas son fáciles y no es así. He estado días delante de una ecuación sin ser capaz de entenderla”.“En el momento en el que todo encaja, es un momento glorioso, ¿Cómo no vas a llorar? En ese momento entiendas algo fundamental del cosmos y eso es precioso”.

Ser uno de los mejores científicos y formar parte del CERN, tiene que ser todo un privilegio. El científico canario recuerda su entrada en el centro: “Cuesta mucho. Yo estuve 6 años de estudios que dediqué con mucha intensidad. Cierto es que es como para un ingeniero ir a la NASA, hay mucha competencia pero hay muchas becas, yo insisto en que la gente pruebe, yo entre a la tercera vez, en dos ocasiones me rechazaron”.

Javier tiene una definición propia para la ciencia: “El de la ciencia es un mundo antiguo y muy bonito”. “Los seres humanos tenemos todos una semilla de curioisdad que se despierta cuando miramos las estrellas y nos hacemos preguntas”. Por eso afirma que todos tenemos un tatarabuelo científico: “La curiosidad está en nuestros genes, en nosotros. Por eso, todos tenemos un tatarabuelo científico”.