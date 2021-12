La familia del niño de Canet: "Sentir el odio y el señalamiento en tu propia piel es muy duro"

La familia del niño que ha pedido ser educado con un 25% de las clases en castellano en un centro escolar de Canet de Mar (Barcelona) - en cumplimiento de una sentencia del TSJC avalada por el Supremo - ha asegurado este lunes que se siente "señalada" y anima a otras familias a dar el mismo paso que ellos para defender sus derechos. Además, hace un llamamiento a mantener la convivencia y afirma que no apoya ninguna movilización relacionada con su caso.

En una carta bajo el título en inglés “Stand up for your rights” ("Levántate por tus derechos"), la familia asegura que llevaba "tiempo debatiendo" si pedir o no la escolarización bilingüe para su hijo. "Si los Gobiernos incumplen la ley, los ciudadanos podemos reclamar nuestros derechos ante los Tribunales. Es lo normal en una democracia. Y nos gusta que el sistema funcione", señalan.

En este sentido, la familia acusa de mentir al Govern "cuando explica que el modelo legal en Cataluña es el de inmersión lingüística" y cree que el independentismo les ha señalado para defender sus intereses. "El derecho a una escolarización bilingüe se nos reconoció en el mes de octubre y el Govern ha considerado ahora que era el momento de interrumpir la “calma tensa” después del procés, agitar las banderas, convocar manifestaciones de protesta y señalarnos como culpables de querer acabar con el catalán. ¡A nosotros!", señalan. Y se dirigen especialmente al conseller de Educación Josep Gonzàlez-Cambray, que no sólo no defendió a la familia sino que instigó la presión contra ellos. "¿Por qué ha venido en la escuela de Canet a protestar por su aplicación y lo ha hecho ahora y no en los casos otros padres? ¿Quiere calentar el ambiente para las protestas? No podemos darle las gracias por atizar sentimientos de odio entre la población porque nuestra familia está sufriendo".

Los padres del niño quieren dejar claro que no están en contra del catalán. "Lo amamos y disfrutamos de la gran riqueza que comporta para nosotros como individuos y como sociedad. Pero somos bilingües, y también amamos el español. Nuestra motivación no es otra que el español también forme parte de la actividad educativa, con normalidad, del mismo modo que en la sociedad catalana. Y por eso es mejor tener dos lenguas vehiculares que una".

Finalmente, dan las gracias a las personas que les han apoyado y animan a otros padres a dar el mismo paso y defender sus derechos. "Sentir el odio, la intimidación, las amenazas, el señalamiento en la propia piel es muy duro. Hemos tenido ganas de llorar muchas veces (...) Hay que dejar de tragar y tragar y tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos. Es tiempo de construir una escuela de todos, inclusiva de verdad", concluyen.

Puedes leer la carta completa aquí.