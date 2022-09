Jaime Jesús Pérez, vacunólogo, lanza una recomendación: "Son el camino para estar más seguros"

Arranca la campaña de vacunación de la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus, y también la de la gripe, en este último lunes del mes de septiembre. Cerca de tres millones de mayores de 80 años están llamados a ponerse nuevas dosis, con una novedad y es que, se trata de un suero que ya está adaptado a las nuevas variantes de Ómicron. El problema es que ese pinchazo llega cuando la normalidad va instalándose en nuestras rutinas diarias, tenemos la impresión de que la pesadilla ha pasado, pero ahora tenemos la gripe, la de toda la vida. Ya se ha comenzado a poner la cuarta dosis en personas mayores, más de 55.000 que están en residencias, y muchos de ellos mantienen la "ilusión en la vacuna" para poder así abrazar a los familiares, tal y como ha contado Antonio Berlanga, de la residencia Los Nogales: "Saben que es la mejor herramienta para prevenir recaer en la enfermedad los que ya la han tenido o caer en ella los que no lo han tenido", contaba.

Vídeo





En 'Herrera en COPE' hemos querido saber si esta campaña será tan exitosa como las anteriores y para ello hemos hablado con Jaime Jesús Pérez, es vacunólogo y portavoz de la Asociación Española de Vacunología: "Efectivamente, las vacunas, específicamente para las personas que están destinadas esta nueva campaña, son el camino para estar mucho más seguros este otoño y este invierno", aseguraba el vocal. Hay que tener en cuenta que el 93% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa, pero solo el 55% tiene las tres dosis. Se ve que se ha producido un bajón entre el segundo y el tercer pinchazo y Jaime ha respondido a qué se debe: "Es verdad que cuando vamos a mayores de 12, la primera dosis de recuerdo del año pasado se la pusieron el 55%, pero cuando nos vamos a mayores de 50 o 60 años, ese número sube de forma muy importante. Estamos aproximadamente en el grupo de mayores de 70 estamos en un 92% y en el grupo de 60 en el 93%. Es decir, también tiene que ver con la sensación de riesgo que tiene la población. Es verdad que la población joven con la primovacunación lo que vimos es que ya estaban bastante bien protegidos, afortunadamente. Entonces, esa relajación vino de la mano del cambio de tendencia que tuvimos el año pasado en que esa población vio como efectivamente tenía una enfermedad menos grave y había menos hospitalizaciones en sus grupos de edad", reflexionaba el portavoz.

Jaime Jesús ha lanzado un mensaje a la población respecto a esta cuarta dosis: "Esta vacuna nueva va destinada a una población vulnerable, más que la población general y ahí sí que tenemos que conseguir mantener las coberturas que tuvimos el año pasado", explicaba. Pero, ¿cuál es el camino ahora que se habla de quitar las mascarillas en los transportes públicos?: "Hemos podido volver a respirar porque ese 93% de la población mayor de 12 años se vacunó, y eso hizo que las hozpitalizaciones fueran muchísimo menos frecuentes, afortunadamente. Lo que está claro es que no podemos relajarnos porque los datos están ahí, el número de muertes que se producen todas las semanas sigue estando. Y los datos que tenemos es que, desafortunadamente, ese número de muertes se concentra especialmente en personas que, o no están vacunadas, o no tienen la dosis de recuerdo puesta, o tienen mucha patología de riesgo. Con lo cual, en general, todas las personas que son vulnerables no se tienen que olvidar que tienen que vacunarse para poder afrontar ese otoño y ese invierno de una forma más normal", explicaba Jaime Jesús.