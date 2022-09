Comienza la campaña de vacunación de la cuarta dosis contra la COVID

Arranca la campaña de la cuarta dosis o, lo que es lo mismo, de la segunda de refuerzo. Ahora, aquí en España, los datos demuestran que el coronavirus sigue retrocediendo. La ocupación hospitalaria está en el 1,8%: un registro que no se alcanzaba desde finales de octubre, en las UCIs hay un 1,5% de ocupación: también en mínimos desde que empezó la pandemia, mientras que la incidencia en mayores de 60 años está en 136 casos.

En estos momentos, en España el 93% de la población tiene la pauta completa, es decir, las dos primeras dosis que nos pusimos, y la de refuerzo, o sea, la tercera, la tiene casi un 55%.

La vacunación se abrirá a los mayores de 60 aunque aún no se sabe cuándo. ¿Y qué va a pasar con los personas menores de 60 años? De momento, no se sabe nada. El Gobierno ha señalado que se esperará a lo que decida la Comisión de Salud Pública. Los expertos consultados por COPE consideran que no es necesario siempre y cuando no se tengan patologías previas.

Hay que recordar que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y la Agencia Europea del Medicamento no están de acuerdo con que esta cuarta dosis se administre a menores de 60 años, a no ser que tengan dichas patologías previas. Para esta campaña de vacunación que comienza mañana se contará con 44 millones de dosis. 16 millones se recibirán este mes de septiembre. Son vacunas adaptadas a las nuevas variantes del coronavirus.

En cuanto a la campaña de vacunación para la gripe, va a comenzar, de manera general, entre la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre. Pero depende de las CCAA. En algunas como Aragón, Asturias o Cataluña empezarán a inocularlas junto a la del covid. Muchos expertos que advierten de que el virus de la gripe es impredecible este año. Se prevé más dura. Vamos a pasar el primer otoño e invierno sin mascarilla desde el año 2019 y hay menos inmunidad porque no hemos tenido contacto con los virus.

Sobre el uso de las mascarillas, cada vez son más las CCAA que piden que su uso deje de ser obligatorio en el transporte público. Madrid, Navarra, Castilla y León o Cataluña, por ejemplo. Lo último que se sabe sobre esto que la ministra de Sanidad, remitía el miércoles a los expertos. O sea que, de momento, hay que esperar.