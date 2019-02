¿Cómo ha respondido Herrera a la declaración de 'amor' de Junqueras?

"Mira, Junqueras, no estamos preparados para tanto amor". Con esta sutil ironía Carlos Herrera ha respondido al ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras, quien ayer jueves declaró que "ama a España y a las gentes de España".

Pero el director de 'Herrera en COPE' no se ha detenido ahí: "Junqueras aprovechó el tirón televisivo para, con la pedanteria que le caracteriza, mentir desde el "buenos días" hasta el "esto es todo lo que tengo que decir". Herrera ha señalado que el líder de Esquerra Republicana en Catalunya, en prisión provisional desde hace más de un año, dijo "una ristra de mentiras y de valoraciones absolutamente inadecuadas, un mitin ante un tribunal".

Muy "distinto", según Herrera, "de lo que lo hizo Joaquim Forn" que "desmontó" toda la declaración de Junqueras.

Por eso, al ex vicepresidente de Carles Puigdemont le ha indicado: "Yo sé que amas España, pero todos en España pudimos ver y pudimos oír lo que decías y lo que hacías, porque esto no es un crimen que haya que investigar, esto se ha televisado, se ha radiado, se ha escrito, lo has contado tú... Ahora puedes dar el mitin que quieras, pero todos podemos ver que ese intenso amor a España que tienes es muy relativo".

Y es que Junqueras demostró que es plenamente consciente de que se le considera el "cabecilla de los independentistas". Empezó su intervención (solo aceptó preguntas de su abogado, Andeu Van Den Eynde) titubeante y arrastrando la "a", que es un tic que le caracteriza. Poco después fue cogiendo confianza y acabo viniéndose arriba, para acabar declarando su 'amor' por nuestro país.