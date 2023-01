Un hostelero se hace viral por vender el café a 1€ y revela cómo le afecta no subir los precios: "Lo que gano"

Una carta abierta al ministerio de la “Culpabilidad” publicada en la prensa ha dado qué pensar. Es como la escritora Carmen Domingo llama en su misiva al ministerio de Consumo, el territorio donde pasa sus horas y días el desocupado Alberto Garzón. Le pide en su carta, aprobar medidas que ayuden de verdad en algo a los ciudadanos de a pie. Y pide, además, que mantenga nuestros derechos, que deje de echarnos la culpa, de responsabilizarnos por todo lo que hacemos.

Si el planeta se calienta, es por nuestros malos hábitos y esa manía de coger el coche todos los días para ir a trabajar. Si nuestra salud se deteriora, es por nuestra mala dieta, porque comemos demasiada carne. Si la brecha de la crisis cada día es más profunda es por nuestra culpa, como se nos ocurre la frivolidad de comprar unos zapatos nuevos con la que está cayendo. Y así, podríamos seguir hasta que lleguen los Reyes Magos esta noche, sumando culpas y responsabilidades por ser como somos.

Por ello, 'Herrera en COPE' ha contado con Rafael Rúa, un hostelero con negocios en Pontevedra y Marín. Resulta ser un empresario singular, por lo que me cuentan, y la demostración de que en los tiempos difíciles (como los que vivimos), el que de verdad ayuda, el que a la postre te echa una mano, es la gente de la calle: el que te pone un café por la mañana o el que te vende una barra de pan y media docena de huevos antes de volver a casa.









"El café puede ser un artículo de lujo"



Llevamos 18 meses, desde junio de 2021, hablando de la subida de la inflación casi a diario. De como los precios nos han ido mordiendo poco a poco y estamos viendo como cada día “las gallinas que entrar” son menos de las que tienen que salir cuando vamos a la compra. Semanas y más semanas en las que hemos renunciado al pescado, a los productos frescos, a coger el coche, a comprar alimentos de peor calidad porque los buenos se han puesto por las nubes.

Y de pronto, con este panorama, este runrún de fondo y constante cada día desde hace semanas, aparece un señor como Rafael Rúa, hostelero como te digo en Pontevedra, y dice: "Voy a seguir cobrando el café con churros y bollería a un euro, porque los sueldos no han subido y no quiero ser yo quien agobie más a la gente".

"Esto tiene un riesgo. Puedes ganar o perder. Lo hablé con mi mujer. Es que llevo cobrando el café a un euro desde hace siete años. Tiene que apretarte el cinturón, eso es cierto", reconoce el empresario, dejando claro que el no subir los precios afecta. No obstante, asegura que también tiene su recompensa: "Subiendo los precios puedes ganar un 100% o un 120% y yo cobrando a 1€ el café no gano eso. Lo que gano es en volumen de gente que, a la larga, me da una ganancia que sí me compensa".

"Yo siempre fui empleado y los sueldos no suben como suben las cosas. Todos tiene derecho a tomarse un café y no puede convertirse en un artículo de lujo", reflexiona tras señalas que, incluso, ha recibido críticas por poner el café a 1€, sobre todo de sus compañeros de profesión.

