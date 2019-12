El hijo de Francisca Cadenas, desaparecida hace 31 meses: "No hay una línea de investigación todavía clara”

La desaparición de Francisca Cadenas sigue siendo un misterio ya que no hay ninguna pista que lleve hasta su paradero 31 meses después. La noche del 9 de mayo de 2017 se perdió su pista en Hornachos, un pueblo de Badanjoz, tras entregarle la niña que cuidaba a sus padres. Después, cruzó un callejón de solo 50 metros y no se ha sabido más de ella.

Este lunes en 'Herrera en COPE' su hijo, José Antonio Meneses, ha dicho que desde el primer momento la familia ha reivindicado que la investigación la lleve la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, porque es la que tiene todos los “medios y recursos” disponibles. También ha pedido que “haya un equipo destinado específicamente a investigar la desaparición” porque “no hay una línea de investigación todavía clara”.

Más de dos años después, Meneses ha dicho que es “una falta de respeto a la familia”, que “no entiende muy bien el comportamiento de los investigadores”.

“Mi madre lleva 31 meses desaparecida. Yo los he conocido hace dos meses”, ha señalado. “Que los señores que están llevando la investigación no hagan por conocer a la familia dice mucho de ellos”, ha manifestado.

El día que se produjo la desaparición, Meneses estaba trabajando. “Llegué a casa, saludé a mi madre, que estaba con esta pareja que solía frecuentar mi casa y la niña pequeña que cuidaba, le di un beso y me dijo que no me hiciese la cena que iba a acompañar a esta pareja y volvía. Tomaron el camino hasta donde tenía aparcado el coche esta pareja, se despidió y tomó el camino rumbo a casa. Justo cuando venía a casa se cruzó con un dominicano que vivía en mi calle, que afirma que se vio con ella en el callejón. Si mi madre ha pasado el callejón debería haber llegado a casa, y más en un margen de tiempo de cinco minutos”, ha relatado.

Meneses ha dicho que de esa pareja no saben “nada. Lo más alarmante es que hasta la fecha eran los mejores amigos de la familia. Desaparece mi madre y esa pareja se esfuma como por arte de magia”, ha señalado.

“La clave está en la última persona que vio a mi madre”, ha dicho. “¿Qué pasó en 50 metros y 15 minutos?”, se ha cuestionado.

Para Meneses, el estado de no saber nada de su madre es próximo a la locura. “Las persona que entraban en Auschwitz sabían que no iban a salir de ahí. Mi vida es como si estuviera metido en un campo de concentración: vives esclavo de tu vida porque intentas rehacerla, pero te falta una parte muy importante de ti. Es como un cáncer corrosivo que te va desgarrando”, ha descrito sobre su estado anímico.

Al año de desaparecer su madre murió su abuela, que se fue sabiendo que Francisca estaba desaparecida, pese a que la intentaron convencer de que se había ausentado por un problema de piedras en el riñón.

“No te ayudan ni psicólogos ni políticos ni nadie. Es todo postureo”, ha concluido Meneses sobre la ayuda que ha recibido la familia de Francisca Cadenas, desaparecida desde hace más de dos años en Hornachos, Badajoz.