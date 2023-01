Herrera, en el Vaticano: "El último viaje de Benedicto XVI empieza donde se produjo hace 10 años su renuncia"

"COPE está en Roma desde hace algunos días, concretamente en el Vaticano, con motivo de que hoy se procederá a la liturgia de la despedida formal de Benedicto XVI", así ha comenzado Carlos Herrera la mañana de este jueves, desde El Vaticano, en el día en que se celebra el funeral del Papa emérito Benedicto XVI.

Este jueves, 5 de enero, "como ustedes pueden imaginar, hoy hablaremos de Benedicto XVI y su último viaje que va a comenzar dentro de poco y que en el mismo lugar donde se va a producir, se produjo hace 10 el paso de renuncia que ejerció prácticamente en soledad. Él sabía que aquella tarde con su salida en helicóptero renunciaba prácticamente a la vida en común con los demás. Sabía que suponía la muerte en vida de un Papa. Seguiría vivo como un simple peregrino que iniciaba su último camino en esta tierra", ha apuntado Herrera.

"Desde la Basílica de San Pedro les contaremos estas y otras cosas, con todo el equipo de COPE que ya está en la ciudad Eterna", ha añadido.

Otros asuntos de este jueves pasan por el cumpleaños del Rey Juan Carlos, que "hoy cumple 85 años, no en su casa, no en su país, porque no le dejan venir aquí". Además, Herrera se ha acordado de Nicolás Redondo, que fallecía este miércoles. "Ayer también fue un día importante para los que tienen memoria democrática. Uno de los nombres es el de Nicolás Redondo Urbierta, que fue un hombre fundamental en la consolidación de la democracia en España. Un hombre que pertenecía a la izquierda, abrazó la Transición, superó la Guerra Civil, se centró en modernizar el país en su ámbito. No tenía por qué gustarte para reconocer y agradecer el esfuerzo de modernizar España y enfocarla hacia Europa".