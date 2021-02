Herrera se sincera: "La vida para mí pasa a través de la narración que hago todos los días"

El Día Mundial de la Radio no se entendería sin sus principales voces. Y la de Carlos Herrera es la que pone voz a las mañanas de COPE y referencia en la radio de España. “Quién se lo inventaría” afirma de forma reflexiva Carlos Herrera. El 13 de febrero se celebra un día en el que hemos preguntado al director de ‘Herrera en COPE’ acerca de sus experiencias y vivencias radiofónicas. Herrera añade que nos acordamos cada vez que llega el día, “especialmente los que llevamos haciendo radio todos los días” en referencia a su dilatada experiencia ante los micrófonos.

Una experiencia con la que afirma que lleva muchos años, desde 1977 al 2021. Al principio desvela que era el ‘traidor’, que era "el que traía las cosas", hasta el tiempo “en el que hago Radio Carlitos Edición Deluxe en COPE”. El director de ‘Herrera en COPE’ ironiza que, ya que vino para eso le convencieron para hacer un programa por la mañana que “a lo tonto dura ya siete horas”. Se refiere al programa de ‘Herrera en COPE’ que se puede escuchar cada mañana de lunes a viernes de 6 a 13 horas en COPE y que el comunicador conduce y dirige.

Sobre la radio, añade que le han preguntado alguna vez si “es para usted un medio de vida solamente”. A lo cual Herrera responde: “le parece poco”. Un medio de vida, argumenta, “no es solo aquello que me garantiza comer y vivir razonablemente bien, sino un medio de vida”. Herrera explica la frase a través de una reflexión. “La vida para mí pasa a través de la narración que todos los días hago yo, hacen todos los que trabajan, en esta cosa que se llama la radio y que hoy celebramos su día fundamental”. Para finalizar, no se olvida de añadir la ya célebre frase: “Damas y caballeros, me alegro de saludarles”, uno de los mensajes con las que celebrar el Día Mundial de la Radio.