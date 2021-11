Herrera se refiere a un conocido grupo musical para analizar el acto de Yolanda Díaz y Colau: "¿Qué me dicen?"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la realidad social que se vive en Cuba: "En términos nacionales hay muchas claves, pero me van a permitir hablar de Cuba porque también es considerada clave nacional. Desgraciadamente, desde el 98, Cuba ha tomado un rumbo que no le ha permitido desarrollarse como se merece, tanto por la tierra que es y por las manos que quieren trabajar. Cuba está bajo una dictadura brutal que tiene el apoyo de todos los comunistas del mundo. Se ha destrozado el sistema productivo, solo trabaja al 10%, con maquinaria anticuada".

"Principalmente, el sistema primario es el que ha sido destrozado, en una tierra muy fértil. Cuba siempre ha podido salir adelante por un pagafantas. Esta a 90 millas de los Estados Unidos, y para todos los comunistas es muy atractivo tener un patio a las puertas de Estados Unidos donde ensayar sus planes comunistas", ha señalado el comunicador

En este sentido, el comunicador ha querido desgranar como las diferentes fuerzas comunistas han explotado estas zonas únicamente por sus intereses propios: "Primero fue la URSS, después llegaron los chinos que vieron que no podían hacer nada. A posteriori llego Venezuela y el asunto del petróleo a cambio de médicos y espías. También Venezuela se ha ido al garete y no ha llegado el nuevo pagafantas. Ahora vuelven a pasar hambre, frío no pasan porque están el Caribe. Hay ciudadanos como La Habana que están destruidas, y así pasan la vida jugando al dominio y sin ninguna esperanza porque hay mucha represión".

También se ha referido a la manifestación que está convocada en las calles de La Habana en las próximas horas: "Hoy hay una manifestación convocada en La Habana, prohibida. Al convocante ya le han rodeado la casa. Los que salgan van a ser unos valientes vestidos de blanco, y la clave para que triunfen es que deben ser más que los vestidos de militares o revolucionarios. De esta manera podrán hacer temblar a este régimen que está basado en dos momias".

El comunicador también ha analizado la situación del coronavirus, tato dentro como fuera de nuestras fronteras: "La pandemia está asomando la patita en varios países de Europa que están sacando el catálogo de restricciones para intentar hacer bien lo que se ha hecho en España, donde más del 80% de la población ya está vacunada. Tenemos que ser prudentes para no fastidiar la Navidad. El virus no mata como antes pero sí nos puede perjudicar el día a día".

En clave política, Herrera se ha referido a la reunión entre Gobierno y agentes sociales para tratar el futuro de las pensiones:"Se vuelen a reunir Gobierno y agentes sociales porque se acaba el plazo para establecer los mecanismos de equidad intergeneracional, un concepto que da un poco de miedo. La mejor solución sería crear trabajos de calidad, sin embargo, como esta izquierda no sabe crear empleo pues hay que subir los impuestos a los que ahora están trabajando. Hay que hacer el paripé y decir que se van a proteger las pensiones aunque sea a costa de los más jóvenes".

Por último se ha referido al acto que han protagonizado este fin de semana Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García y Mónica Oltra en Valencia, en el que ha podido ser el germen de un nuevo partido a la izquierda de Podemos: "Que me dicen de la reunión de las 'Space Girls' de Valencia. Reunión de cinco cavernícolas donde sacaron todas las frases de manual, sin embargo, ninguna idea encima de la mesa. Solo se dieron el gusto de coincidir todas.