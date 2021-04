Herrera: "Que Gabilondo se haya prestado a esta agitación deleznable es una amarga decepción"

Carlos Herrera ha comenzado el programa de este martes analizando las principales que marcarán la actualidad de la jornada, que en la crónica política pasan por la campaña de las elecciones en Madrid. "Seguro que ustedes quieren hablar de este ensayo general de las elecciones generales que convocará Sánchez en unos años. No hablo del resultado, hablo de la estrategia, que pasa por reventar una campaña cueste lo que cueste".

Herrera también se ha pronunciado sobre la polémica que gira, ahora, sobre el papel que tuvo el vigilante de Correos en la entrada de estos paquetes: "El que manda la droga por un submarino puede pensar que lo mande por Correos, que estos días no controlan nada. Yo si fuese la empresa a la que Correos culpa diría algo, primero defender a mi trabajador, porque en un país con alerta 4 antiterroristas que lleguen tres sobres a las mesas de ministros es para preguntarse muchas cosas. Eso sí, prisa para encontrar al autor del envío de las balas no hay ninguna".

También se ha referido a la reacción de Yolanda Díaz tras conocer la carta que había recibido su compañera en el Consejo de Ministros Reyes Maroto: "Ese mismo gesto hazlo cuando salgan las cifras del paro, es lo mismo que tienes que hacer cuando salgan las cifras del paro en los próximos meses.

El director de 'Herrera en COPE' también ha tirado de hemeroteca, y ha recordado aquel puñetazo que sufrió Rajoy cuando era presidente del Gobierno: "A Rajoy le pegó un puñetazo un chaval y Rajoy le quitó importancia a ese hecho. Imagínese que es a Iglesias y a Sánchez al que le dan el puñetazo, se estaría diciendo de todo".

Sobre las denuncias de la violencia solicitadas por los partidos de izquierdas, Herrera ha recordado que desde Podemos y el PSOE no se ha hecho esta solicitud a Otegi por los asesinatos de ETA: "Ni Iglesias, ni Sánchez, ni Gabilondo han pedido a Otegi que condene los asesinatos de ETA. No han pedido que le hagan un cordón sanitario. A Vox sí. Después de todo lo que hemos visto de Podemos la pregunta es saber quién es el fascista. No sabemos hasta que nivel llegará y Gabilondo que se haya prestado a esta agitación deleznable es una amarga decepción".

En clave económica, Herrera ha analizado el último informe del Banco de España: Hay cosas de las que el Gobierno no quiere que se hable. El último informe del Banco de España avisa que de aquí a 2050 para mantener las pensiones habrá que subir la cotización de los trabajadores en una media de ocho puntos. En caso contrario habrá que recortar. Los jóvenes deben asumir que deberán pagar muchos impuestos. Mal panorama para los que tienen que cobrar una pensión dentro de unas décadas. Lo que deja claro el Banco de España es que el paisaje que nos están dejando es desolador para los que deben tomar el relevo de nuestra economía".

Por último se ha referido a la vacunación y a las cuentas que nos permitirían alcanzar la inmunidad deseada por el Gobierno para el mes de agosto: "Llegaron ayer dos millones de dosis, principalmente Pfizer. AstraZeneca ha recibido ya una demanda de Bruselas. A este ritmo, para conseguir el objetivo en agosto se deberá vacunar a un ritmo de millón y medio por semana".