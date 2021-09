Herrera: "¿Qué cogería usted de su casa si tuviera 15 minutos para salir sabiendo que la va a cubrir la lava?"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan principalmente por la erupción del volcán de la isla de La Palma y el elevado precio de la luz, que alcanza su segundo precio más alto de la historia.

Herrera ha arrancado recordando la noche vivida en la isla de La Palma. "Madrugada de vigilia, noche de completa oscuridad que solo se rompe con esa fuente de fuego y con el ruido de la lava que avanza, el ruido del volcán que vomita. Un ruido que invade todo", explicaba. Recordaba entonces las más de 6000 personas evacuadas y las 185 casas destruidas, junto a las 10 bocas abiertas en las entrañas de la tierra, de las cuales cuatro son las que principalmente están expulsando magma. Apuntando también que "ese magma se ha agrupado en dos grandes lenguas que van monte abajo buscando el mar, y se está esperando ese momento crítico en el que entre en contacto el agua con la masa incandescente".

El comunicador ha conectado con Santiago Morollón, de COPE Canarias que ha explicado la última hora."Ha sido una noche muy dura, especialmente para los desalojados del barrio de Todoque. El volcán es cada vez más explosivo y la erupción cada vez más violenta. La ceniza impregna todo", explicaba Morollón.

Herrera arrancaba entonces una reflexión. "¿Qué harían ustedes si tuvieran un cuarto de hora para coger de su casa, de un universo, porque la casa de un ser humano es un universo, de la mesita de noche, en un cajón olvidado, de unas estanterías, papel importantes, libros, tu ordenador con tu información? ¿Qué cogería usted si tuviera 15 minutos y solo pudiera coger lo que cabe en el coche? ¿Qué pensamientos le asaltarían? Viendo a lo lejos la casa a la que, no es que no pueda volver, sino que no va a volver a ver porque la va a cubrir la lava", unas duras palabras para ponerse en la piel de los vecinos de La Palma.

Los compañeros de La Tarde pudieron charlar con algunos compañeros que están en esta situación, y tras escuchar algunos testimonios, Herrera comenta, "es la casa de tus abuelos, es tu casa, es tu vida, ahí has estado siempre. Ahora vete a un polideportivo y no vas a volver. Eso avanza poco a poco y la va destruyendo".

También ha recordado la subida del precio de la luz, que este miércoles alcanza su segundo precio más alto de la historia, 175,87 euros. "Las previsiones de ODC y el Banco de España vienen a decir que la economía española sigue acelerando, y negar eso es negar la realidad. Hay actividad economía pero el problema es cuando un gobierno se pasa de optimista", comentaba el comunicador.

"A lo mejor a mediados del 2022 podemos empezar a recuperar los niveles precovid, pero el Banco de España habla de un crecimiento del 6,3, un ritmo al que no ha crecido nunca España. Antes al 3% se podía crear empleo, una cifra que ya era respetabilísima, pero el 6 es engañoso viniendo de donde venimos", concluía Carlos Herrera.