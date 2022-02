Herrera da las claves del fin de campaña electoral en Castilla y León: "Todo depende de la participación"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la última jornada de campaña electoral en Castilla y León, así como el informe publicado por la Guardia Civil que recoge contactos entre el Gobierno y los presos de ETA para establecer tratos de favor.

En primer lugar, el comunicador ha recordado las palabras de Dolores Delgado acerca del borrador que dictamina el archivo de las investigaciones contra Juan Carlos. "Esta gente con el desahogo lo arregla todo. Mientras Dolores Delgado no se digne a firmarlo, no deja de ser un borrador y a esto se agarra para alargar el chicle contra el emérito", apuntaba Herrera.

Se preguntaba cuando va a ser firmado y aseguraba: "Cuando al borrador de la fiscalía anticorrupción, el que enseñó a la opinión pública 'Herrera en COPE' cuando los duendes de la fiscalía general pongan la literatura necesaria para poner a escurrir a Don Juan Carlos, aunque no se abra juicio contra él. Ya que no tengo pruebas, empieza a poner frasecitas que permitan a la prensa resaltar eso en lugar de que ha quedado libre de sospechas".

Por otro lado, el comunicador se ha hecho eco del informe de 400 páginas elaborado por la Guardia Civil sobre la bienvenida a los presos de ETA, que asegura "no deja lugar a dudas". "El gobierno de Sánchez se implicó desde el comienzo de la legislatura en ver como convertía al gobierno de eta en cinco votos progresistas en el Congreso. Cuando en 2019 negaba el contacto con el entorno de ETA ya estaba negociando con ellos. Y luego que qué asquito nos da hablar con Vox. Pusieron de interlocutor al secretario general de instituciones penitenciarias para ver que necesitaba los presos. Nos interesa tenerles contenidos para que nos apoyen. Les pillan con el carrito del helado y la portavoz del Gobierno se pone digna. Cuando investiga la Guardia Civil sale vuestra miseria", han sido las palabras del director de 'Herrera en COPE'.

Además, el comunicador ha analizado las claves de las elecciones de este domingo en Castilla y León cuando arranca el último día de campaña electoral. La cita electoral "cobra una importancia mayor a medida que pasan las horas" y Herrera duda de un "inflado falso" aunque recuerda "que se le concede a esa cita una trascendencia mayor de decidir quien va a gestionar los asuntos administrativos de las personas que viven en esa comunidad".

¿Por qué son decisivas? "Algunos dicen, es una forma de censurar a Sánchez, de reafirmar a Casado, si o no. Van a tener impacto, eso es indudable. De que el PP retenga o no ese gobierno penden cosas como quedar o no en entredicho determinados lideratos. Esto se está poniendo interesante. Cuando se convocaron las elecciones el PP daba por hecho su victoria. El invento puede no salirle tan bien. Incluso no salirle, porque han cambiado los pronósticos y hay muchos nervios en el PP por eso. Ven que hasta el propio Sánchez va la campaña de CyL", ha desgranado Herrera.

"Imagínense Sánchez como sea capaz de hacerse con la junta de CyL", apuntaba el comunicador que concluía diciendo: "Todo depende de la participación. Tezanos no es que vaya a acertar, es que ha inducido lo que pasa, forma parte de un engranaje de inducciones. La junta electoral no ha querido meterse en las medidas electoralistas que aprobó el consejo de ministros en la semana de las elecciones".