Herrera: "El ISIS (Illa, Sánchez, Iglesias y Simón) tapó sus negligencias con el comité de expertos fantasma"

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Sanidad que revele, en un plazo de 10 días, los nombres del comité de expertos que asesoraron al Gobierno para gestionar la pandemia, porque considera que no se vulnera el derecho a la protección de datos. El Gobierno y Fernando Simón se han negado estos últimos meses en dar el nombre y los apellidos de los integrantes del grupo de expertos de la desescalada para evitar que los técnicos sufrieran "presiones" y pudieran "trabajar en libertad".

Pero para Transparencia, "que se hagan públicos los nombres, apellidos y el número de los expertos pertenecientes a la Dirección General de Salud Pública que hicieron esa función no solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salud pública, máxime en situaciones extraordinarias" como esta.

En su monólogo de este martes, Herrera ha tratado este asunto. "Ayer, no compareció Simón para dar los datos de la pandemia. No hubo ocasión para preguntarle por varias cosas, fundamentalmente por la larga lista de expertos que asesoran al Gobierno. Porque el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha obligado al Ejecutivo a publicar los nombres de esos supuestos expertos que están decidiendo sobre la vida y la hacienda de los españoles. Sánchez presumió de expertos, Simón no quiso dar la lista porque era larga, Illa reconoció que había expertos que había traído ex profeso pero que para la pandemia no había", ha comenzado Herrera.

El comunicador cree que el Ejecutivo ha tratado con total opacidad este asunto. "Carmen Calvo dice que lo tienen que estudiar. ¿Qué es lo que tienen que estudiar? Lo que tenéis que hacer es obedecer a esa resolución, que os retrata como un gobierno opaco. Que regatea información a la gente, vosotros sabréis por qué. Hasta en once ocasiones ha reclamado Transparencia a Sanidad que ofrezca esa lista. Tiene la obligación. Tenemos que conocer ese consejo con el que se reunía a Sánchez y al que apelaba para justificar todas sus decisiones y que luego no existía. Quizá por eso España ha sido, es y será, cuando acabe esto, uno de los países con más infectados y con más muertos del mundo. Porque aquí se adoptaron medidas tarde pese a los avisos. Yse sustentaron en el criterio de un comité fantasma con el que el ISIS de la pandemia tapaba las vergüenzas de sus negligencias. El ISIS es Illa, Sánchez, Iglesias y Simón", ha señalado.

"¿LOS EXPERTOS ERAN EL PATO LUCAS Y EL CHE GUEVARA?"

Herrera ha vuelto a insistir con ironía en saber quién formaba ese comité de expertos. "Sánchez, ¿los expertos eran el Pato Lucas, el tren de la Bruja, Josu Ternera, Junqueras desde la cárcel o el Che Guevara para contentar a Podemos? Este caso es muy grave porque este comité de expertos sirvió para tapar las huellas de la barbaridad perpetrada antes del 8-M en España. Cuando se descontroló el virus por no suspender el akelarre de Montero y Calvo y cientos de eventos en España. Y sirvió para justificar el estado de alarma que arrestó domiciliaremente al país durante meses y hundió su economía. Para impulsar una desescalada chapucera o para cantar una victoria inexistente en el verano. Y ese mismo comité de expertos no sirvió para evitarnos otra segunda ola terrible", ha señalado.

Y Herrera ha concluido así: "Hasta ahora Sánchez se ha negado a aceptar una auditoría externa, una comisión de investigación y ha movilizado a la Fiscalía para frenar querellas de los propios sanitarios. ¿También ahora va a pisotear las resoluciones legales? Hasta que responda, esta debe ser la única pregunta que le debamos hacer en esos interminables 'Aló presidente'. ¿Quiénes eran los expertos, señor Sánchez?"

