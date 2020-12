Herrera: "Nada ha salvado tantas vidas en la historia como las vacunas, ni siquiera la penicilina"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Celebro saludarles no saben ustedes cuánto en este 1 de diciembre, martes. Aquí un 1 de diciembre, aquí un oyente. Y diciembre hace que se desvanezca este 2020 de nuestros dolores, para eso quedan aún 31 días, pero, miren, después del pullazo que nos ha dejado noviembre, esperemos que diciembre sea un mes de alivio. Y lo sería de continuar la dinámica que nos ha llevado hasta unas cifras ahora mismo, si bien no en fallecimientos, sí en proyección de falleciminentos hacia el futuro más aceptable que la que teníamos.

¿Por qué? Porque ahora estamos en una media menor a 250 casos por cada 100 mil habitantes, pero es que en noviembre ha fallecido una media de 300 muertos diarios, más de 9 mil falllecidos en noviembre. Solo el mes de abril, aquel abril que fue el primer mes completo después de la declaración del estado de alarma ha sido peor que noviembre en lo que a muertos se refiere. Este fin de semana 401 y habrá que redondear la cifra cuando se acabe el conteo, generalmente el martes por la mañana. Así que diciembre, si no fuera porque a mediados de diciembre y a finales de diciembre se produce una tradición ciudadana que va en contra de las pautas que previsiblemente habría que seguir para acabar de combatir o dominar o atenuar las causas de este virus, seguramente sería un mes de consolidación a la baja.

Pero es que está la Navidad sin que todavía sepamos exactamente cuáles son las normas concretas que las autoridades dictan para todos: sin 10 personas, 14, 5, 20 o ninguna. Y, claro, oigan, ahora mismo, ¿qué proyección tenemos para enero? Pues, miren, para enero afortunadamente ya estaría aquí el doctor Fleming con la jeringuilla y con las vacunas. ¿De qué depende que estén para enero o para finales de diciembre acumulándose? Pues de que, efectivamente, tanto la Agencia Americana del Medicamento como la europea den el plácet. Y para eso hay que darse prisa, pero siempre exigiendo el máximo de seguridad. Es muy importante el trámite. No se trata de una cuestión de funcionarios burocráticos que se van a tomar el café a medio día. No, esto es de funcionarios trabajadores que le echan mucha urgencia a la cuestión porque la tiene, pero no pueden descuidar la seguridad.

Si eso se aborda por vía urgente, se podría dar el visto bueno en las últimas semanas de este mes y entonces las dos que ya están más o menos preparadas, tener vía libre. Una es la de Moderna y la otra la de Pfizer, la que utiliza RNA mensajero. La otra, la de Oxford, que es el método tradicional de las vacunas parece que va algo más lento o tardará algún día más.

Las vacunas ya saben ustedes, yo no pretendo darles aquí una clase magistral de vacunas, pero nada ha salvado tantas vidas en la historia como las vacunas, ni siquiera la penicilina. Y mire que la penicilina salva vidas. Los riesgos que tiene cualquier vacuna son, por supuesto, inferiores a los beneficios. Las vacunas lo que hacen es enseñar al cuer,po a defenderse, le dicen al cuerpo está siendo atacado, defiéndete. Y el cuerpo se defiende, es decir, las vacunas engañan al organismo. El método tradicional de las vacunas es: yo te enseño o bien el bicho muerto o el bicho atenuado: el virus con bozal, para entendernos. Y el organismo dice: aquí ha llegado un tipo que me quiere hacer daño, me voy a defender de tal manera que uno ya se ha preparado para que cuando llegue un bicho de verdad, esos anticuerpos lo bloqueen. Bueno, eso se llama adquirir memoria inmunitaria. Y es lo que consiguen las vacunas tradicionales.

¿Cuál es la clave de Pfizer y de Moderna? Que utilizan una técnica distinta, es la técnica del RNA. En realidad lo que nosotros le enseñamos al cuerpo no es un bicho con bozal, sencillamente le introducimos en la célula un nuevo mecanismo al engranaje que no es otra cosa que dar instrucciones para que el cuerpo, se mete la proteína, que hace, en fin, ya saben ustedes, para que se defienda de esa proteína del coronavirus. Y esa técnica novedosa abre muchas puertas, dicen los expertos, en materia de prevención de enfermedades no solo infecciosas. Pues miren, dicen en Moderna cuando algunos expertos han puesto algún tipo de pegas o han dicho es que no sabemos exactamente sin esa nueva pieza que le metemos al engranaje de la célula con el tiempo degenera, no degenera... Los expertos dicen, mire, usted, tranquilo porque el ácido ribonucleico no puede modificar nuestro ácido desoxirribonucleico, que es nuestra información genética porque el ARN se degrada casi con mirarlo, así que hace su función y luego desaparece. Eso, ya les digo, en el tiempo qué es lo que nos puede proporcionar.

Ahora, Moderna sorprende por otra cosa porque, efectivamente, el RNA es muy delicado, requiere de mantenimiento a -70º, que es como se conserva la vacuna de Pfizer. Bueno, pues los de Moderna han conseguido que el RNA se mantenga solo a -20ª, incluso un mes en una nevera normal. ¿Cómo lo ha hecho? Pues ya veremos. Tienen que entenderse los que saben, pero lo cierto es que si dan toda la información, convencen a los más escépticos de la comunidad científica, se muestra que vale la técnica sin contraindicaciones, estamos ante una nueva era de las vacunas porque, oiga, trabajar con virus a los que tienes que atenuar o a los que tienes que matar para introducir en el cuerpo, trabajar en laboratorios, pues, oiga, si se le escapan por accidente los virus se lía muy gorda.

Estaríamos ahora de empezar a disponer de vacunas más baratas, que no requieren trabajar directamente con el virus. Esto es realmente revolucionario. Y ahora usted me dice: “Toda esta explicación y qué, cuándo llega la vacuna”. Pues todo, ya le digo, depende de la presentación de todos los ensayos, de todos los estudios, el análisis por parte de las agencias del medicamento, que son, ya les digo, oiga, instituciones muy severamente serias y cuando esté el plácet, adelante, calendario de vacunación y vamos a ver qué es lo que pasa.

Y con las nuevas que lleguen porque a lo mejor habrá para que utilizar alguna combinación de vacunas para que ya la eficacia sea asoluta y total. Y con eso el año 2021 será muy diferente a este 2020, que se lo ha llevado todo por delante, todo, si es que... Ahora reflexionaríamos sobre economía. Yo no quiero darles la mañana, pero qué quieren que les diga.Y reflexionaríamos sobre otras cuestiones que este virus ha provocado en la sociedad. Bueno, 2021 será un año diferente, pues es posible, incluso les diría que más que posible es probable. ¿El definitivo? A lo mejor no, hay que esperar al 2021 o 2022 para que ya nos olvidemos del bicherío, pero el paso clave lo tenemos que dar en enero. Y hay ahora un importante obstáculo de por medio que es la Navidad, y que puede ser parecido a lo que ocurrió en el verano cuando dimos más rienda suelta a los sentidos y nos dejamos llevar. Y ahí lo tienen ustedes, la media de 300 muertos diarios en el mes de noviembre.