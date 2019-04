Herrera intenta, sin éxito, conocer el secreto mejor guardado de Coca-Cola

El comunicador ha entrevistado a Marcos de Quinto con motivo de la presentación de su nuevo libro "Notas desde la trinchera". El diputado de Ciudadanos en el Congreso y ex vicepresidente ejecutivo mundial de Coca-Cola ha hablado sobre este libro, que lo considera como el "broche final" a su etapa como empresario. Pero, aprovechando que el entrevistado había estado muy cerca de la presidencia de la compañía, Herrera no ha perdido la oportunidad para intentar que le confiase la "fórmula secreta".

El diputado ha contado que llevaba trabajando en Coca-Cola desde los 23 años, y que fue ascendiendo poco a poco trabajando por todo el mundo hasta llegar a convertirse en vicepresidente ejecutivo mundial de la compañía, con sede en Atlanta. Al haber conseguido alcanzar un puesto de gran relevancia en la compañía, Herrera le ha preguntado si conocía la receta para hacer Coca-Cola, pero se ha encontrado con la negativa del entrevistado, que ha asegurado que muy pocas personas la conocen.

Sobre la "fórmula secreta" de Coca-Cola, el ex vicepresidente de la compañía ha explicado que incluso el presidente desconoce cuál es la fórmula, y ha explicado que "solo tres personas conocen la fórmula en todo el mundo", y que "no son conocidas". Además, ha asegurado que los trabajadores tampoco son conscientes de como se hace y que nadie lo puede hacer porque no la han patentado, "si quieres que una cosa sea secreta mejor no patentarla".